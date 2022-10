Garching (ABZ). – Auf bayerisch würde man "Let's do the work" kurz und knackig übersetzen mit "pack ma's", was Hochdeutsch so viel heißt, wie "packen wir die Arbeit an". Unter diesem Motto steht der gemeinsame Messeauftritt von Zeppelin Baumaschinen und Mitaussteller Zeppelin Rental auf der diesjährigen bauma.

So wie auf der bauma 2019 erwartet Zeppelin Interessierte, die sich in Halle B6 über den neuesten Stand der Technik informieren wollen. Foto: Caterpillar/Zeppelin

Hauptschauplatz wird in diesem Jahr wieder die Messehalle B6 in München-Riem sein. Dort – und davor im Freien – können Interessierte sich über die Trendthemen der bauma informieren. Dazu gehören unter anderem die Aspekte Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In Verbindung mit Technologien, die Unternehmen bei ihrer täglichen Arbeit nach vorne bringen, wird eine Ausstellungsfläche von rund 8500 m² bespielt.

Mehr als 50 Exponate in allen Größenklassen spiegeln die Fortschritte für Baumaschinen-Einsätze im Erd-, Tief- und Straßenbau, GaLaBau, Abbruch und Recycling sowie in der Gewinnung von Rohstoffen wieder, die Zeppelin Baumaschinen zusammen mit Caterpillar für die Messe zusammengestellt hat. Damit stellen sie die Bandbreite der Produktpalette heraus, die seit der letzten bauma 2019 um verschiedene Modelle und Baureihen der neuen Maschinengeneration erweitert wurde – allen voran um Cat-Radlader der Kompakt-, Standard- und Großgeräte-Kategorie.

Seit 2017 führt Caterpillar mehrere Produktlinien für die verschiedensten Einsatzanforderungen im Programm, die ebenfalls am Messestand präsent sein werden. Um Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten, können sie sich zwischen der Version GC entscheiden oder für Modelle ohne Zusatzbuchstaben, aber mit mehr Ausstattung. Diese verkörpern schon in der Standardversion Hightech für hohe Leistung und Produktivität, versichert Zeppelin. Noch besser ausgerüstet und führend in Sachen Effizienz sind dann Typen mit dem Zusatz XE mit dieselelektrischem Antrieb oder leistungsverzweigtem Getriebe.

Das Segment Umschlag bedienen auf der bauma etwa die Cat-Modelle MH3024 und MH3040, auf den Tief- und Straßenbau ausgerichtet sind Mobilbagger vom M314 bis M319 oder der kompakte Zeppelin-Mobilbagger ZM110. Das Segment Straßenbau wird auf der Messe abgedeckt durch die Walzen CB 2.5 und den Typ CS12GC. Ein Cat-Zweiwegebagger der Bezeichnung M323F steht für den Gleisbau. Hinzu kommt eine Reihe von entsprechenden Anbaugeräten. Eine andere Entwicklung lässt sich am Erfolg der kompakten Bauweise ablesen: Weil Platz auf der Baustelle zum limitierenden Faktor wird, können insbesondere Kompaktmaschinen bei Arbeitseinsätzen überzeugen – auch diesem Trend werde der Messestand von Zeppelin Baumaschinen Rechnung tragen.

Die Fachmesse in München liefert laut eigener Aussage nachhaltige Impulse für neue Technologien sowie für Dienstleistungen, die zukünftig Prozesse und Arbeitsabläufe auf der Baustelle produktiver und kostengünstiger machen sollen. Zudem sei es das Ziel, Bauprojekte zunehmend zu automatisieren. Der Schlüssel dazu liegt Cat zufolge in der Vernetzung von Baumaschinen.

Dies wiederum führe zu effizienteren Abläufen, höherer Produktivität sowie Kosteneinsparungen. Um diesen bauma-Schwerpunkt dreht sich alles im Technologie-Areal.

Dort zeigt Zeppelin die neuesten Entwicklungen im Bereich Assistenzsysteme. Was das Flottenmanagement betrifft, geht es um eine immer engere Vernetzung von Telematikdaten, um etwa die Online-Bestellung von Ersatzteilen über das Kundenportal abzuwickeln. Die nächste Stufe der Entwicklung ist das neue von Zeppelin entwickelte Dashbord Como, mit dem ein Unternehmer seinen Maschinenpark überwachen kann. Es soll ihm eine effiziente sowie schnelle Wartungsplanung ermöglichen, indem Instandhaltungsmaßnahmen planbar gemacht und Abnutzungsreserven von Verschleißteilen besser genutzt werden können. Weitere Online-Tools, die das Unternehmen auf der bauma zeigt, sind der neue Zeppelin-Cat-Shop, der Baumaschinen-Konfigurator und die Baggerbörse.

Ein weiteres Thema, das rund um den Globus an Fahrt aufnimmt, ist die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen. Dies wird auf der bauma anhand der Fernsteuerung Cat Command verdeutlicht – eine Anwendung, die sich laut Hersteller dann empfiehlt, wenn Arbeiten – wie bei der Kampfmittelräumung oder aufgrund von Umweltbelastungen – besser aus sicherer Distanz erfolgen sollten.

Neue Trends können auch auf alter Technik begründet werden: Das zeigt Zeppelin seit einigen Jahren auf der bauma mit dem Programm Cat Certified Used. Dabei geht es darum, dass Gebrauchtmaschinen von Fachleuten geprüft werden und ein weiteres Maschinenleben beginnen. Selbiges gilt auch für das Instandsetzungsprogramm Certified Rebuild, wenn ältere Baumaschinen für eine weitere Einsatzdauer überholt werden. Im Zuge dessen ist in diesem Jahr ein Radlader des Typs 982M auf der bauma zu sehen.

Hoch im Kurs werden auf der bauma alternative Antriebe stehen. Die Anforderungen nach sauberen, leiseren und effizienteren Baumaschinen steigen. Eine Lösung kann der Einsatz von Elektroantrieben sein – das gilt nicht nur für kleine Maschinen im unteren Leistungsbereich, die mit elektrischen Antrieben gefordert werden, sondern auch für Baumaschinen, die im Dauerbetrieb Material bewegen müssen.

Eine Strategie, die Caterpillar schon länger verfolgt, wird ebenfalls auf der bauma deutlich: Es werden verschiedene alternative Antriebskonzepte parallel angeboten. Dazu gehören unter anderem dieselelektrische Baumaschinen wie das Cat-Dozer-Modell D6 XE sowie der Radlader 988K XE. Sie alle haben ein Ziel: Effizient die vorgegebenen Aufgaben auf Baustellen oder in der Verladung von Baustoffen zu verrichten und dabei Emissionen sowie Kraftstoff zu sparen – genau das sei der Fokus, den auch die bauma sich gesetzt habe: Trends für Arbeitsprozesse von morgen zeigen. Zeppelin wird in Halle B6 zu finden sein.