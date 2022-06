Der Chippertruck hybrid hat laut Hersteller einen leistungsstarken Aufbaumotor mit bis zu 812 PS für den Antrieb der Hacktrommel sowie einen leistungsstarken Einzug mit einer Einzugshöhe von 900 Millimetern. Foto: Zeppelin

Hamburg (ABZ). – Seit über 20 Jahren stattet Zeppelin Power Systems Zerkleinerungsmaschinen wie Mobilhacker und Biomasseaufbereiter des Familienunternehmens Jenz aus. 2021 erfolgte der Startschuss für ein neues Projekt mit dem Caterpillar Motor C18. Dieser Motor mit neuester Abgastechnologie wurde bisher fünfmal ausgeliefert, weitere 15 Stück werden zeitnah folgen. Unter anderem kommen die Cat-Motoren im modernen Chippertruck hybrid und dem Biomasseaufbereiter BA 1016 zum Einsatz, die auch auf der IFAT vorgestellt werden sollen.

Der Chippertruck hybrid hat einen leistungsstarken Aufbaumotor mit bis zu 812 PS für den Antrieb der Hacktrommel sowie einen leistungsstarken Einzug mit einer Einzugshöhe von 900 Millimetern. Das Überladen des Hackguts ist in fast alle Richtungen mit einem serienmäßig schwenkbaren, hydraulischen Austrag möglich. In der Maschinenausstattung kann zwischen einer Cobra- und einer Lkw-Kabine mit Mähverglasung gewählt werden.

Der im Chippertruck hybrid und BA 1016 verbaute Caterpillar-Motor ist der Cat C18 mit einer Leistung von 597 Kilowatt der Emissionsstufe EU V/EPA Tier 4 Final sowie allen notwendigen Zertifizierungen für hochregulierte Länder. Als einziger Motor seiner Leistungsklasse wird dieser ohne Second fluid (AdBlue) betrieben. "Das Besondere an diesem Motor ist, dass keine komplexe Installation des Abgasnachbehandlungsmoduls erforderlich ist. Es gibt keinen großen AdBlue-Tank, der mit dem SCR-Katalysator verbunden und verdrahtet werden muss. All das entfällt hier, was die Einbaukosten reduziert. Der Wartungs- und Instandhaltungsaufwand wird durch das nicht benötigte DPF- und SCR System minimiert", erklärt Andreas Reichardt, Vertriebsingenieur bei Zeppelin Power Systems. "Zusätzlich überzeugt der seriell aufgeladene C18 nicht nur durch seine hohe Leistung, sondern auch durch ein hohes Drehmoment. Bei 1300 Umdrehungen liegt unser Spitzendrehmoment bei knapp 3710 Newtonmeter", berichtet Harm Böckmann, Projektingenieur bei Zeppelin Power Systems. Durch die Verwendung eines variablen, hydraulisch angetriebenen Lüfters werden Geräuschemissionen deutlich reduziert und es kann eine Kraftstoffersparnis von 15 bis 20 Prozent erreicht werden.

"Die einfache Technik und Handhabung des Motors waren ausschlaggebend dafür, dass wir uns für diesen entschieden haben", erklärt Lars Egbers, Entwicklungsingenieur bei der Jenz GmbH. "Von Zeppelin Power Systems wurden wir von Beginn an sehr gut beraten. Wir konnten uns bei sämtlichen Rückfragen jederzeit an unsere dortigen Ansprechpartner wenden." Das Familienunternehmen Jenz produziert Maschinen für die Aufbereitung holzartiger Biomasse im Leistungsbereich von 110 bis 972 Kilowatt.

2001 gewann Zeppelin Power Systems die Jenz GmbH als Kunden und führt seither eine beständige Kundenbeziehung zu dem Familienunternehmen. Für den japanischen Markt wird seitdem der Cat C13 Motor in der HEM 561 Maschine eingesetzt. Inzwischen sind diverse Caterpillar-Motoren ebenfalls in Maschinen für den europäischen Markt vertreten. Neben dem Cat C18 werden ebenso C7.1 Motoren in den HEM 540 Maschinen verbaut.