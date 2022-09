Garching (ABZ). – Zeppelin Rental präsentiert auf der GaLaBau sein Leistungsspektrum für die grüne Branche. Das Unternehmen zeigt unter anderem effiziente und umweltschonende Lösungen in der Maschinen- und Gerätevermietung für den Garten-, Landschafts-, Spielplatz- und Wegebau und informiert über seine Dienstleistungen in den Bereichen temporäre Infrastruktur und Baulogistik wie beispielsweise die Strom- und Bauwasserversorgung von Baustellen.

Zeppelin Rental präsentiert sein Leistungsspektrum an einem Gemeinschaftsstand mit der Schwestergesellschaft Zeppelin Baumaschinen. Foto: Zeppelin Baumaschinen

Am gemeinsamen Messestand mit der Schwestergesellschaft Zeppelin Baumaschinen stehen Geräte und Fahrzeuge mit alternativen Antrieben im Fokus. So können sich Besucherinnen und Besucher auf einen Akku-Stampfer und eine Akku-Rüttelplatte für emissionsfreie und leise Verdichtungsarbeiten freuen. Dazu kommt der elektrisch betriebene Polaris-Ranger, ein sogenanntes UTV, das auch Fahrten und damit Transporte in schwierigem Gelände ermöglicht.



Um bei Veranstaltungen oder auf weitläufigen Baustellen, wie beispielsweise im Sportplatzbau ökologisch und schnell den Einsatzort wechseln zu können, vermietet Zeppelin Rental auch E-Scooter und -Roller. Zwei Modelle stellt die Firma am Messestand vor. Für eine nachhaltige Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit sorgt eine neue Flutlichtanlage im Mietpark, die durch den Anschluss an das öffentliche Stromnetz komplett abgasfrei betrieben werden kann und ebenfalls am Messestand zu sehen sein wird. Die LED-Lampen können über den hydraulischen Mast bis zu 9 m hoch ausgefahren werden.

Ebenfalls zum ecoRent-Programm gehört der Häcksler QuadChip 160. Das Gerät erfüllt die aktuell gültige Abgasstufe EU V. Weiterhin stellt Zeppelin Rental Technik für den Garten- und Landschaftsbau vor. Dazu gehören unter anderem Erdbohrer und Baumstumpffräsen. Ebenso kommen bedarfsgerechte und speziell für den Einsatz im GaLaBau konfigurierte Mietmaschinen von Caterpillar nicht zu kurz.

"Mit der GaLaBau läuten wir endlich wieder die Messezeit ein", betont Dominik Baumann, Gebietsleiter Bayern von Zeppelin Rental. "Auch wenn wir unsere Kunden selbstverständlich auch in den letzten beiden Jahren so gut wie möglich betreut haben, freuen wir uns jetzt auf vier Messetage mit vielen Kontakten und intensiven Gesprächen in der besonderen Messe-Atmosphäre, die wir so lange vermisst haben." Zu finden ist Zeppelin Rental auf der GaLaBau am Stand 306 in Halle 7.