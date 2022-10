Fred Cordes ist Geschäftsführer von Zeppelin Baumaschinen. Foto: Zeppelin Baumaschinen

ABZ: Herr Cordes, wie hat sich das Engagement Ihres Unternehmens auf der bauma in diesem Jahr gegenüber 2019 verändert?

Cordes: Die Messehalle B6 hat sich für uns als fester Anker etabliert, wo wir zusammen mit Caterpillar und Zeppelin Rental unsere Kunden empfangen werden. Für unsere neuen Vertriebs- und Servicegebiete in Ländern wie Schweden, Dänemark und Grönland sind wir erstmals Gastgeber auf einer bauma. Wir planen auf unserem Messestand in der Halle B6 mehr Platz und Flächen ein, auf denen sich unsere Mitarbeiter mit den Besuchern zurückziehen und in Ruhe austauschen können.

ABZ: Welche neuen Produkte wird Ihr Unternehmen/Caterpillar vorstellen?

Cordes: Wir zeigen vier Prototypen neuer elektrischer Cat Baumaschinen sowie einen neuen mobilen Cat Elektro-Umschlagbagger mit Kabelanschluss. Die komplette Palette der Cat Minibagger von 1 bis 10 Tonnen gibt es jetzt durchgehend mit allen Produktmerkmalen der neuen Generation. Premiere feiert auch die neue Generation an kompakten Radladern, zu denen ein 906, 907 und 908 in der Highlift-Ausführung gehören. Sie zeichnet ein neuer Antriebsmotor, eine neu gestaltete Kabine und zahlreiche Weiterentwicklungen im Detail aus. Unproduktiven Leerlauf bremst eine automatische Motorabschaltung aus und verhindert so unnötigen Kraftstoffverbrauch. Die Fahrer dürfen sich freuen, denn sie bekommen eine Maschine mit viel Komfort.

ABZ: Was sind die Highlights am Stand von Cat/Zeppelin Baumaschinen?

Cordes: Natürlich werden das die elektrischen Baumaschinen sein, ein Minibagger Cat 301.9, ein Radlader Cat 906, ein Kettenbagger Cat 320 sowie ein Radlader Cat 950 GC, alle im Batteriebetrieb mit onboard-Ladegeräten und mit Betriebszeiten von sechs bis acht Stunden, je nach Einsatz. Auch spezielle Ladestationen für das schnelle Nachladen werden wir zeigen. Dazu kommt noch der Umschlag-Mobilbagger Cat MH3022 im Kabelbetrieb, Nachfolger des bereits bewährten MH22. Ein Cat Radlader 988K XE oder eine Cat Raupe D6 XE werden aber ebenfalls aufgrund Ihrer dieselelektrischen Antriebstechnik in den Fokus rücken, weil Energieeffizienz immer wichtiger wird. Aber auch die Großgeräte wie ein Cat Radlader 992, ein Cat Muldenkipper 775G und ein Cat Kettenbagger 395 sind Schwergewichte und Besuchermagnete, die viele anziehen, die sich dann für ein Selfie davor ablichten. Außerdem präsentieren wir den neuen Cat 966 GC, einen 22-Tonnen-Radlader mit sehr attraktiven Anschaffungs- und Betriebskosten.

ABZ: Was sind nach ihrer Meinung die wichtigsten Trends auf der bauma?

Cordes: Zu den Trends, die im Fokus der bauma stehen, zählt neben der Digitalisierung alles, was mit der Vernetzung von Baumaschinen zu tun hat, der Bereich alternative Antriebe und das Thema Nachhaltigkeit. In unserem Technologie-Bereich zeigen wir unsere neuesten Entwicklungen im Bereich Flottenmanagement, stellen unser neues Dashboard Como für die Wartungsplanung, den neuen Zeppelin-Cat-Shop und das Kundenportal vor. Aber auch Themen wie alternative Antriebe und Nachhaltigkeit sind Leitthemen der bauma. Hierzu präsentieren wir die erwähnten und bereits etablierten Lösungen wie unsere dieselelektrischen Maschinen oder unsere Radlader mit leistungsverzweigtem Getriebe, aber auch Innovatives aus dem Elektrobereich, ob für Kompaktmaschinen oder für größere Geräte. Unser erfolgreiches Instandsetzungsprogramm Cat Certified Rebuild leistet ebenfalls einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, weil dadurch Rohstoffe und Primärenergie gespart werden. Auf unserem Stand werden wir das anhand eines instandgesetzten Cat Radladers 982M zeigen.

ABZ: Alternative Antriebskonzepte mit Wasserstoff oder elektrischen Konzepten sind ein wichtiges Thema der bauma 2022. Welche Konzepte verfolgt Caterpillar in diesem Bereich?

Cordes: Caterpillar verfolgt einen technologieoffenen Ansatz und fokussiert sich nicht ausschließlich auf eine Antriebsart, um Kunden mit zuverlässigen, nachhaltigen Energielösungen zu unterstützen und ihnen eines Tages alle Maschinen mit CO2-freien Antrieben anbieten zu können. Im Mittelpunkt stehen zum einen Antriebstechnologien – hier beschäftigt man sich intensiv mit den Möglichkeiten, die Elektromotoren, Brennstoffzellen, Batterien, Verbrennungsmotoren oder die Kombination in Form eines Hybridantriebs bringen. Zum anderen werden geeignete Energieträger, wie fossiler Diesel-Kraftstoff, HVO, Biodiesel, E-Fuels, elektrische Energie oder Wasserstoff ausgelotet nach ihrem Potenzial. Cat Baumaschinen lassen sich inzwischen auch mit synthetischen Kraftstoffen betreiben, falls Kunden dies wollen. Auch die Ladeinfrastruktur für die Batterien hat Caterpillar auf dem Schirm.

ABZ: Herr Cordes, in welcher Form ist Zeppelin Baumaschinen von Lieferkettenproblemen betroffen?

Cordes: Wir sind von den Lieferkettenproblemen genauso betroffen wie die meisten anderen Unternehmen. Lieferzeiten verzögern sich erheblich, ursprünglich zugesagte Preise können teilweise nicht mehr aufrechterhalten werden. Wir bedauern das sehr und tun alles Mögliche, um unsere Kunden dennoch zufriedenzustellen. Unser Auftragseingang entwickelt sich jedoch wie gewohnt – insgesamt hat unser Markt wohl die neue Lage notgedrungen akzeptiert und versucht, das Beste daraus zu machen. Wir hoffen, dass sich die Lage bald wieder normalisiert.

ABZ: Wie beurteilen Sie die aktuelle konjunkturelle Situation und Marktentwicklung?

Cordes: Die Branche ist gut durch die Corona-Pandemie gekommen, doch steht sie bedingt durch den Ukraine-Krieg vor großen Herausforderungen. Dies betrifft das Thema Lieferketten und die Preisentwicklung. Die Energiekrise wird zur Belastung der Konjunktur. Dabei dürfen die Aufgaben, welche die Baubranche zu bewältigen hat, nicht vernachlässigt werden: Unsere Infrastruktur ist marode. Wir müssen am Ausbau eines flächendeckenden Internets arbeiten. Unsere Gebäude müssen energetisch optimiert und für den Klimawandel gerüstet werden. Das bedeutet, Bauwerke und Infrastruktur müssen auf Starkregenereignisse vorbereitet werden, um sie zukünftig vor Hochwasser zu schützen. Das, was Baufirmen hier leisten sollen, ist enorm. Dabei müssen sie mit immer weniger Fachkräften diese Aufgabe stemmen. Umso wichtiger ist es, Prozesse auf Baustellen zu optimieren und effizienter zu machen. Dafür liefern wir die nötige Technik und passende Tools.

ABZ: Welche Erwartungen hat ihr Unternehmen an die diesjährige bauma?

Cordes: Wir freuen uns auf die kommende bauma – nach zwei Jahren Pandemie bietet die Messe wieder eine gute Möglichkeit, unsere Kunden zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Wir sehen diesmal die bauma vor allem als Kontaktmesse und wollen bestehende Geschäftsbeziehungen auf der Messe vertiefen, aber auch neue Kunden gewinnen und sie von den Produkten von Caterpillar und dem Service von Zeppelin überzeugen.