München (ABZ). – Mit rd. 40 % haben bewohnte Gebäude einen hohen Anteil am Energiebedarf in Deutschland. Um das Klima zu schützen, müssen deshalb auch Wohnbauten energetisch sinnvoll geplant und errichtet werden. Wertvolle Hilfe leisten dabei hochwärmedämmende Baustoffe, wie bspw. moderne Mauerziegel. Denn massives Ziegelmauerwerk birgt nicht nur gute Tragfähigkeit und Lärmschutz in sich – es bietet auch eine sehr hohe Wärmedämmung. Dies kommt nicht nur der Umwelt zugute: Bewohner profitieren ebenfalls durch niedrigere Heizkosten.

Jede Maßnahme, die zu einer stabileren Klimaentwicklung beiträgt, lohnt sich. So können auch Entscheidungen beim Hausbau dabei helfen: Mit der Planung eines gut gedämmten Eigenheims reduzieren Bauherren den Gesamtenergiebedarf ihrer künftigen Immobilie. Wichtige Parameter dazu sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgehalten. Zudem stehen für Wohnhäuser, die diesen Anforderungen gerecht werden, Fördermittel der KfW-Bank zur Verfügung. Zusammen mit der hohen Heizkosten-Ersparnis ergibt sich damit ein deutlicher wirtschaftlicher Anreiz für Bauherren und Bewohner.