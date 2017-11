Zimmerei Berthold Ott erhält "Großen Preis des Mittelstandes"

Berlin (ABZ). - Was für Berthold Ott 1994 als kleine Zimmerei in Oberschwaben begann, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einem überaus erfolgreichen Familienbetrieb, in dem heute über 30 Arbeitnehmer, darunter fünf Auszubildende, beschäftigt sind. Das hochprofessionelle Holzbauunternehmen konzipiert und produziert schlüsselfertige Holzhäuser, die sogenannten Ott-Häuser, welche heute stellvertretend für qualitativ hochwertige Handwerkskunst „made in Germany“ sowie für gesundes Bauen und Wohnen stehen. Nachdem die Zimmerei Berthold Ott 2014 bereits Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes wurde und seither auch regelmäßig auf der Liste der Nominierten stand, wurde sie in diesem Jahr nun sogar einer von nur drei Preisträgern in Baden-Württemberg. Die von der „Deutschen Post AG - Direkt Marketing Center Ravensburg“ vorgeschlagene Zimmerei Berthold Ott konnte sich dabei gegen weit über 850 Konkurrenten im „Ländle“ auf der Nominierungsliste behaupten.

Der Große Preis des Mittelstandes der Oskar-Patzelt-Stiftung gilt seit Jahren als begehrte Auszeichnung und darüber hinaus als Deutschlands wichtigster und renommiertester Wirtschaftspreis.

„Nachdem wir schon mehrmals nominiert wurden und uns zuletzt 2014 als Finalist qualifizieren konnten, ist die Auszeichnung als Preisträger für uns und unser Team ein absolutes Highlight und gleichzeitig eine wunderbare Würdigung für die täglich geleistete Arbeit“, sagt Geschäftsführer und Gründer Berthold Ott.

Ott-Haus betreut Kunden mit dem Wunsch nach einem individuellen und innovativen Eigenheim ganzheitlich: Von der Konzeption bis zur finalen Umsetzung und Montage des Hauses reicht der Service des in Wilhelmsdorf bei Ravensburg ansässigen Familienunternehmens. Unabhängig davon, ob ein Einzel- oder Mehrfamilienhaus gestaltet werden soll: Ott-Haus findet für jeden Wunsch die passende Lösung. Besonders hier kommt die Qualität des Preisträgers zum Vorschein, denn alle notwendigen Vorbereitungen zur Decken-, Wände- und Fenstermontage werden im hauseigenen Werk selbst vorgenommen, was die Montagezeit auf der Baustelle verkürzt. Generell besteht Ott-Haus darauf, viele Arbeitsschritte eigenständig durchzuführen und eben nicht auszulagern, dies trägt maßgeblich zur vielgelobten Effizienz des Betriebes bei.

Für Ott-Häuser werden natürliche Rohstoffe so verwendet, dass sich die jeweiligen positiven Eigenschaften zusätzlich verstärken. Beispielsweise sorgen Gipsfaserplatten statt Spanplatten für gesünderes Wohnen, da sie Schadstoffe aufnehmen und neutralisieren können. Auch bei der Dämmung wird auf übliche Materialien wie Glas- und Steinwolle verzichtet. Stattdessen kommt Zellulose zum Einsatz, die einen höheren Schall- und Hitzeschutz bringt, besser Feuchtigkeit aufnehmen kann und so auch zu einem gesunden Wohnklima beiträgt. Bei Forschungsarbeiten kooperiert Ott-Haus mit dem Fraunhofer-Institut für Holzforschung in Braunschweig. Dieses bestätigte den Ott-Häusern bei einem umfangreichen Brandversuch auch einen sehr guten Feuerwiderstand hinsichtlich Abbrandgeschwindigkeit und Rauchentwicklung. Beides Faktoren, bei denen es im Ernstfall auf Minuten ankommt, um Leben zu retten.

Auch das soziale Engagement von Ott-Haus kann sich sehen lassen: So sorgt die innerbetriebliche Kommunikationsbox dafür, dass Geschäftsführung und Angestellte stets im konstruktiven Austausch miteinander stehen. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf den Kommunikationsfluss, sondern auch auf das harmonische, familiäre Betriebsklima aus. Regelmäßig fließen Spenden an Schulen, Musikvereine, Sportinitiativen und Umweltprojekte wie „Plant for the Planet“. Zuletzt verloste Ott-Haus ein Holz-Fachwerk-Spielhaus an einen regionalen Kindergarten.

„Wir sehen den Preis als Ansporn und möchten uns auf keinen Fall auf Erreichtem ausruhen. Wir wollen weiter mit viel Elan und Begeisterung Neues wagen und unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen“, freut sich Geschäftsführer Ott.