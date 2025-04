Diese ersetzt herkömmliche Hydraulikmotoren, wodurch sie eine nachhaltige Lösung für verschiedene Anwendungen bietet. Die neue SMK420-Baureihe mit ihren vergrabenen Magneten bietet demnach einen sehr hohen Wirkungsgrad und wurde speziell für eine hohe Vibrationsfestigkeit entwickelt, was sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen macht. Mit dieser neuen Motorenbaureihe setzt Zollern nach eigenen Angaben einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Zukunft.

Die Anwendungsfelder des neuen Elektromotors sind nach Angaben des Unternehmens vielfältig. Er eignet sich für den Einsatz in umweltfreundlichen Bauprojekten, wo Effizienz und Nachhaltigkeit von größter Bedeutung sind. Auch bei der Elektrifizierung in der Schifffahrt und im Hafenbereich trägt die neue Motoren-Baureihe dazu bei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Umweltbelastung zu minimieren. Die Technologie ermöglicht es nach Unternehmensangaben, die Effizienz in verschiedensten Anwendungsfeldern erheblich zu steigern, sei es auf der grünen Baustelle, im grünen Schiffsbau oder in grünen Hafenanlagen.

Zollern sieht sich als ein führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Antriebstechnologien. Unternehmenssziel ist es, nachhaltige Lösungen zu schaffen, die den Anforderungen der modernen Industrie gerecht werden.

Das Unternehmen stellt aus auf der bauma in Halle A3, Stand 314.