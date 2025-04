Diese modifizierte Version des Baggermodells CAT 308 wird auf dem Stand von Moog Construction auf der bauma (Stand FN.921/1) präsentiert. Foto: ZQUIP/Leica Geosystems

Nach erfolgreich abgeschlossener Testphase auf einem entsprechenden Gelände in Frankreich haben ZQUIP und Leica Geosystems nun diese modifizierte Version des Baggermodells CAT 308 auf dem Stand von Moog Construction auf der bauma präsentiert. Die smarte nachhaltige Baumaschine ist mit der Maschinensteuerung von Leica Geosystems ausgestattet. Dieses System arbeitet mit Daten in Echtzeit, damit Entwurfspläne so präzise wie möglich umgesetzt werden können. Das Handling von Nutzlast lässt sich beispielsweise dank jederzeit aktueller Positionsbestimmung des Baggerlöffels deutlich optimieren.

Der Antrieb des Baggers mit ZQUIP stellt eine hohe und gleichzeitig nachhaltige Maschinenauslastung ohne zeitliche Beschränkung sicher. Beide Unternehmen sehen sich als Treiber nachhaltiger Innovationen für den Bau, die in Einklang mit globalen Umweltzielen stehen und der Branche auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit effiziente Lösungsansätze ohne jede Leistungseinschränkung bieten sollen. "Die Kombination des 3D-Maschinensteuerungssystems von Leica Geosystems mit dem wechselbaren Energiemodul von ZQUIP bietet eine unglaublich intelligente Maschinenlösung mit sehr effizientem Ressourceneinsatz, um den ökologischen Fußabdruck pro Tonne an bewegter Erde deutlich zu reduzieren", sagt Chris LaFleur, Managing Director von ZQUIP.

Die modulare Energieversorgungslösung von ZQUIP bietet, so sagt es das Unternehmen, einen leistungsstarken emissionsfreien Betrieb für Baumaschinen und deren Einsatz auch für anspruchsvolle und langwierige Bauarbeiten. Die ZQUIP-Energiemodule sind dabei modell- sowie herstellerunabhängig auf jeder anderen Baumaschine, die mit dieser Lösung ausgestattet ist, flexibel einsetzbar. "Dank der Zusammenarbeit mit ZQUIP können wir das Leistungsportfolio von Baumaschinen stark verbessern.

Durch die Kombination modernster Elektrotechnik mit präziser Maschinensteuerung erreichen wir eine Effizienzsteigerung für den Bausektor bei gleichzeitiger nachhaltiger Emissions- und Abfallreduzierung," erläutert Neil Williams, President, Machine Control Division bei Leica Geosystems. "Dies führt für Kunden und Stakeholder zu wesentlichen Kosteneinsparungen und Verbesserungen im Betriebsablauf mit weniger negativen Umweltauswirkungen." Auf der diesjährigen bauma stand diese partnerschaftliche Zusammenarbeit und ihr nachhaltiger Impact auf den Baubetriebsablauf am Stand von Moog Construction ganz besonders im Fokus.