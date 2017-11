Züblin vereinheitlicht Markenauftritt in Bayern

Stuttgart (ABZ). - Die Ed. Züblin AG, Stuttgart, tritt in Bayern jetzt einheitlich unter dem Markennamen „Züblin“ auf. Hierzu wurden die Tochtergesellschaften Josef Riepl Unternehmen für Ingenieur- und Hochbau GmbH, Regensburg, Xaver Bachner Bauunternehmung GmbH, Straubing, Eberhard Pöhner Unternehmen für Hoch- und Tiefbau GmbH, Bayreuth, sowie die Dywidag Bau GmbH, München, verschmolzen und umfirmiert. Ab Oktober 2017 agieren die vier Gesellschaften am Markt offiziell als Züblin Bau GmbH. Dieser Schritt diene hauptsächlich dazu, so gab das Unternehmen heute bekannt, interne Abläufe zu vereinfachen, die große Leistungsvielfalt der Züblin-Gruppe in Bayern noch deutlicher zu machen und das Profil des Unternehmens – insbesondere für die Nachwuchswerbung – zu schärfen.

Als Marktführerin im deutschen Hoch- und Ingenieurbau und international agierender Baukonzern biete Züblin nicht nur erstklassige Bauleistungen, sondern auch einzigartige Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten. „Unsere bayerischen Tochtergesellschaften sind seit vielen Jahren ein fester und geachteter Bestandteil der Züblin-Gruppe und tragen in Bayern zuverlässig zu unserem Erfolg bei,“ erläutert ZüblinVorstand Ulrich Weinmann. „An unseren regionalen Strukturen ändert sich durch die Vereinheitlichung des Markenauftritts nichts. Alle Bauprojekte werden weiterhin kundennah und verlässlich von denselben Ansprechpersonen in den bekannten regionalen Einheiten in Regensburg, Würzburg-Estenfeld, Straubing und Bayreuth bearbeitet. Neu ist nur der gemeinsame Markenname Züblin.“ Mittelfristig ist in einem weiteren Schritt geplant, die Züblin Bau GmbH, die ihren Hauptsitz in München hat, auf die Ed. Züblin AG, Stuttgart, zu verschmelzen. „Es bleibt auch zukünftig bei den reibungslosen Abläufen und der gewohnt vertrauensvollen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern,“ betont Weinmann. Auf den Baustellen würden die Riepl-, Bachner- und Pöhner-Logos nun nach und nach gegen das schwarz-rot-weiße Züblin-Logo ausgetauscht, auch hier solle der Wechsel ganz entspannt und vor allem ohne Beeinträchtigung der Bauabläufe vollzogen werden.