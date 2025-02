Linz/Österreich (ABZ). – Xeometric präsentierte die neueste Version der Planungssoftware ELITECAD Architecture. Mit einer Live- Premiere wurde den geladenen Branchenexpert:innen die 17. Edition der österreichischen CAD-Software vorgestellt. Statt in langatmigen Video-Statements unterzugehen, erlebte das Publikum nach Unternehmensangaben eine lebendige Reise durch echte Beispielprojekte, die das Zusammenspiel digitaler Top-Technologien und nachhaltiger Gebäudemodellierung eindrucksvoll präsentierten.

Die Vorreiterrolle von ELITECAD Architecture beim Planen im Bestand bewies das Team während der Präsentation mit der Echtzeitverarbeitung eines mehrstöckigen Beispielprojekts, so das Unternehmen. Abb.: Xeometric

Die zukunftsweisenden Neuerungen und Erweiterungen – vom beeindruckend schnellen Planen mit Punktwolken über den automatischen Bezug von EPD-Informationen zur Ökobilanzierung bis hin zur smarten KI-Assistenz – sorgten an diesem Abend wiederholt für Staunen und Begeisterung. Im zwei-Jahres-Rhythmus stellt der österreichische Softwarehersteller Xeometric eine neue Version der Planungssoftware ELITECAD Architecture vor. "Unsere Versionsschritte basieren immer auf tatsächlicher Innovation statt simpler Jahrestaktung. Jede ELITECAD-Version bringt echte Neuerungen mit Mehrwert für die Planenden", betont Inhaber und Geschäftsführer DI Dr. Wolfgang Stöger. Den Beweis dafür lieferte das Team in einer 90-minütigen Darbietung, die anstelle einer reinen Marketingshow mit beeindruckenden Feature-Demonstrationen glänzte. Eingeleitet wurde die Veranstaltung vorab noch durch Info-Zonen von namhaften Kooperationspartnern wie FARO, DBD-BIM, G&W Software, Digital Findet Stadt und ÖGNI. Den Auftakt der Versionspräsentation machte die digitale Bestandserfassung.

Das einfache Arbeiten mit Punktwolken war bisher bereits ein besonderer Trumpf von ELITECAD Architecture. Doch mittels weitgehend automatisiertem Punktwolken-Handling soll das Planen mit Bestandsdaten einfacher und schneller werden als jemals zuvor. Millionen von Punkten werden mit wenigen Klicks zur realitätsgetreuen Grundlage für (Um-) Bauprojekte. Die Echtzeitverarbeitung der Punktwolke eines mehrstöckigen Gebäudes mit Aufteilung, Zuweisung sowie Nachmodellierung von Wänden und Öffnungen innerhalb von Minuten durch die neue Clippingbox in Kombination mit bestehenden Planungshilfen ließ keinen Zweifel an der Vorreiterrolle ELITECADs beim Planen im Bestand, heißt es seitens des Unternehmens.

Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit stehen, so das Unternehmen, seit jeher im Fokus bei ELITECAD. In Version 17 wurden diese Schwerpunkte erneut forciert. Zu den zahlreichen Neuerungen gehören die erweiterte Georeferenzierung beim Arbeiten mit Geländedaten und Punktwolken sowie eine komplett überarbeitete Parameterverwaltung mit Detailvorschau, Such- und Favoritenfunktionen.

Außerdem ermöglicht die IFC 4x3-Schnittstelle eine noch effizientere Zusammenarbeit in BIM-Projekten nach dem aktuellsten openBIM-Standard, während erweiterte VR-Integrationen die Nutzung der neuesten Hardware unterstützen. Weitere grafische Verbesserungen umfassen zusätzliche Auswertungsberichte mit Diagrammen, flexible 3D-Texte als Planungsobjekte sowie die automatische Erstellung von QR-Codes durch Copy-and- Paste von Links oder anderen Texten direkt ins Modell oder in Pläne.

Smarte Planung – und das ganz ohne Künstliche Intelligenz (KI)? So dachte das Publikum zumindest bis kurz vor dem Ende der Vorstellung. Doch dann schüttelte das Team noch ein Ass aus dem Ärmel: ELITECAD Architecture 17 erhält als optionales Add-On eine personalisierte, lernende KI-Assistenz für den gesamten Planungsprozess. Diese verschafft Planenden mehr Zeit für das Wesentliche, indem sie vor allem repetitive Aufgaben übernimmt und durch fundiertes Wissen zu Architektur sowie ELITECAD-Funktionen stets beratend zur Seite steht. Die Integration erfolgt phasenweise unter höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards.

In der ersten Phase wird das KI Add-On exklusiv für ausgewählte Kund:innen im Rahmen des neuen ELITECAD Insider-Programms verfügbar sein. Nach dieser impulsreichen Premiere war klar: Mit ELITECAD lassen sich Architekturprojekte auf höchstem Niveau einfach und nachhaltig planen. Neben der ökologischen und ökonomischen Komponente durch die Funktionsvielfalt der Software berücksichtigt Xeometric sogar den sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit. Durch spezielle Förderangebote, wie den Existenzgründungsbonus, den Berufseinstiegsbonus und weitere Sonderkonditionen für Neu- und Bestandskunden, unterstützt das Unternehmen die wirtschaftlich angeschlagene Branche.

"Die letzten Jahre waren herausfordernd für die gesamte Architektur- und Baubranche. Wir leisten unseren Beitrag zur Stärkung – nicht durch teure Abos unter dem Deckmantel der Flexibilität, sondern mit erschwinglichen Top-Produkten, die sich an jede individuelle Situation anpassen", bekräftigt DI Dr. Wolfgang Stöger. Details zu ELITECAD Architecture 17 folgen beim offiziellen Release Anfang 2025 – bis dahin steht Interessierten die aktuelle Version 16 mit einem kostenlosen Upgrade auf die neue Version 17 bereit.