Das Produktportfolio umfasst Einbaugarnituren sowie Betätigungsschlüssel für die Bedienung von Armaturen und Hydranten, sowohl im Ober- und Unterflurbereich als auch in Schächten. Mauerdurchführungen und Hauseinführungen gehören ebenfalls zum Produktprogramm. Kettler stärkt als Ergänzungsakquisition für die Beteiligung Hauff-Technik, einem Hersteller von Abdichtsystemen für Kabel, Rohre und Hauseinführungen, das Indus-Segment Infrastructure. "Als hochprofitabler Anbieter in der Nische mit dem für Indus typischen hohen technischen Know-how passt Kettler sehr gut in unser Portfolio", sagt Dr. Jörn Großmann, verantwortlicher Indus-Vorstand für das Segment Infrastructure.

"Mit dem Zukauf bauen wir unsere Position im Zukunftsfeld Infrastrukturnetze aus. Angesichts des dringend notwendigen Ausbaus der Versorgungsnetze, aber auch der regelmäßigen Wartung und Reparatur von Rohrleitungen sehen wir großes Wachstumspotenzial in diesem Bereich." Jährlich sollen laut Angabe des Verbands der Energie und Wasserwirtschaft BDEW 3,4 Mrd. Euro Investitionen in die öffentliche Wasserwirtschaft und Abwasserbeseitigung fließen, vor allem in den Neubau und die Bestandserhaltung der Rohrleitungen. Bereits zu Jahresbeginn 2024 hatte Indus die Beteiligung Hauff-Technik mit dem Erwerb der verbliebenen Anteile an dem Glasfaserspezialisten Gridcom gestärkt.

Mit dem Zukauf von Kettler übernimmt Indus auch die Kettler Utility Communication GmbH: Kettler Utility bietet Dienstleistungen rund um den erdverlegten Rohrleitungsbau an, insbesondere die Rehabilitation defekter Garnituren. Dabei werden die Einbaugarnituren per Minimaleingriff direkt durch die Straßenkappe wieder in einen betriebsfähigen Zustand versetzt.

Dr. Michael Seibold, Geschäftsführer von Hauff-Technik: "Das Leistungsangebot von Kettler ergänzt unser Produktportfolio ideal. Im Verbund können wir unseren Wachstumskurs auf der letzten Meile auch in der Wasser- und Gasversorgung weiter vorantreiben. Zentral ist dabei der technische Austausch bei der Entwicklung neuer Produkte, durch den wir unsere Innovationskraft stärken."

Michael Buhla, bisheriger geschäftsführender Gesellschafter von Kettler, sagt: "Bei der Übergabe von Kettler waren uns die langfristigen Perspektiven für das Unternehmen besonders wichtig. Die Kooperation mit Hauff-Technik bietet hier neben dem technischen Fit insbesondere im Vertrieb Synergieeffekte. So erhält Kettler durch die gemeinsame Marktbearbeitung neue Absatzchancen gerade auf internationalen Märkten."

"2024 haben wir neben zwei Akquisitionen auf erster Ebene zwei Hidden Champions als Ergänzung für bestehende Beteiligungen erworben", sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Indus-Gruppe. "Diesen Weg, unserem Portfolio über strategisch und operativ passende Zukäufe auf zweiter Ebene starke Wachstumsimpulse zu geben, werden wir auch 2025 weiter gehen. Den Auftakt setze nun der Zukauf von Kettler."