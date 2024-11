Eskilstuna/Schweden (ABZ). – Robin Müller aus Deutschland setzte sich in einer Reihe von aufreibenden Wettbewerben im Volvo Customer Center in Eskilstuna, Schweden, gegen Wettbewerber aus 11 Ländern durch und wurde zum zweiten Mal in Folge zum besten Fahrer Europas gekürt.

Die fünf besten Teilnehmer nahmen dann am Superfinale von "Guess the Weight" teil, bei dem sie mit dem EC400 15 t Material in den Dumpermulde laden mussten, ohne sich auf das On-Board-Weighing-System zu verlassen. Foto: Volvo CE

Anfang Oktober versammelten sich 22 der erfahrensten Baumaschinenfahrer Europas – darunter der Vorjahressieger Robin Müller aus Deutschland – zum Volvo-Fahrerclub-Finale. Es ist laut eigenen Angaben der härteste Test der Branche in Sachen Präzisionsarbeit.

Die Veranstaltung ist einer von mehreren lokalen Wettbewerben, die in diesem Jahr von 11 Volvo-Fahrerclubs aus Europa – Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Georgien, Italien, Österreich, Polen, Schweiz, Niederlande und Türkei – abgehalten wurden. Sie zielt nach Angaben der Veranstalter darauf ab, Talent und Erfahrung im Beruf des Baumaschinenfahrers auf höchstem Niveau zu feiern.

Beim diesjährigen Wettbewerb war die erste Frau in der 25-jährigen Geschichte des Fahrerclubs angetreten. Phebe Taelman aus Belgien qualifizierte sich im September auf der Matexpo und fährt seit ihrem sechsten Lebensjahr Bagger. Im Laufe des Tages nahmen die Teilnehmer an drei Wettbewerben auf Zeit teil, bei denen es Strafpunkte für Fehler gab.

Die Fahrer mit den besten Punktzahlen wurden dann zu einem Halbfinale und einem Superfinale eingeladen, um den Sieger zu ermitteln. Schließlich triumphierte Robin Müller aus Deutschland, dicht gefolgt von Niels Kuipers aus den Niederlanden und Per Ovesen aus Dänemark.

Müller gewann den Wettbewerb auch 2023 bei seinem ersten Teilnahme und verteidigte seinen Titel 2024 erfolgreich. Der 30-jährige Vater von zwei Kindern ist in dritter Generation Eigentümer eines Baumaschinengeschäfts.

"Ich bin beeindruckt von der Veranstaltung der Meisterschaft, vor allem, weil wir die Gelegenheit hatten, in Schweden, dem Heimatland von Volvo CE, zu sein", sagt Robin. "Der Aufbau mit dem Testen aller Maschinen im Kundenzentrum und die Möglichkeit, am Vortag an der Raillycross-Rennstrecke mitzufahren, machen die Veranstaltung zu einem absoluten Highlight. Die Atmosphäre mit allen Finalisten und der Teamgeist während des gesamten Wettbewerbs haben mir sehr gut gefallen."

Beim 25. Jubiläums-Finale des Volvo-Fahrerclubs im Jahr 2023 hatten ausschließlich elektrische Maschinen auf dem Programm gestanden, was nach eigenen Angaben das Engagement von Volvo Construction Equipment für Nachhaltigkeit und die Vision einer emissionsfreien Bauindustrie verdeutlicht.

Der diesjährige Wettbewerb bot den Teilnehmern die Gelegenheit, einige der neuesten Maschinen der neuen Generation von Volvo CE kennenzulernen, etwa den kompakten Radlader L30, den Bagger EC230 und den Bagger EC400, der auf den Kundentagen Volvo Days im Juni in Schweden vorgestellt wurde.

"Es ist uns wichtig, die Maschinen, die in den Wettbewerben eingesetzt werden, jedes Jahr neu zu kombinieren, um die Wettbewerber auf Trab zu halten und sicherzustellen, dass unser Gewinner wirklich der geschickteste und vielseitigste Fahrer über alle Gerätetypen hinweg ist", erklärt Hanna Jaschke, die bei Volvo CE für den Fahrerclub verantwortlich ist.

Bei der ersten Herausforderung, die den Namen "The Hauler Lane" trägt, mussten die Teilnehmer einen Parcours in einem A25G-Dumper absolvieren und dabei den an der Vorderseite der Maschine angebrachten Zeiger so nah wie möglich an der Mitte einer Zielscheibe positionieren.

Als Nächstes sollten die Finalisten bei der Herausforderung "Threaded Rod" eine Gewindestange vorsichtig abschrauben und sie mit dem Löffel des EC230-Baggers in eine neue Position 180° nach rechts bringen. In der dritten Qualifikationsdisziplin galt es, mit einem Stock, der an der Palettengabel eines Radladers L120H befestigt war, zehn in eine Metallstruktur platzierte Holzklötze herauszustoßen.

Nach diesen ersten Herausforderungen absolvierten die zehn schnellsten Fahrer den Halbfinal-Hindernisparcours im L30, der einen Basketball zum Ausbalancieren auf einer Palette trug. Die fünf besten Teilnehmer nahmen daraufhin am Superfinale von "Guess the Weight" teil, bei dem sie mit dem EC400 15 t Material in den Dumpermulde laden mussten, ohne sich auf das On-Board-Weighing-System zu verlassen.

Um Fairness zu gewährleisten, hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich am Vortag mit den Maschinen vertraut zu machen und sie zu testen. Zum Aufwärmen nahmen sie außerdem an einem Wettbewerb im Rallycross-Testlabor im GTR Motor Park in der Nähe des Volvo Customer Centers teil.

Diese Rennstrecke wurde von Volvo CE eigenen Angaben zufolge speziell entwickelt, um seine Arbeit als offizieller Baumaschinenlieferant und Streckenbaupartner für die vollelektrische FIA World Rallycross Championship (World RX) zu unterstützen.