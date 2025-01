Das Geschäftsjahr 2024 war für die Wirtgen Group umsatzseitig das zweiterfolgreichste in der Firmenhistorie. Ein besonderes Highlight waren unsere Technology Days im Kleemann Stammwerk in Göppingen. Beim Internationalen Branchentreff mit 2700 Gäste aus über 100 Ländern standen Technologien für die Produktions-Systeme unserer Kunden im Mittelpunkt – also Komplettlösungen bestehend aus Maschinen und Anlagen, Systemen und Werkzeugen, die für die Realisierung von Bauprojekten im Straßenbau und in der Materialaufbereitung benötigt werden – und das von der Planung bis zur Dokumentation und Analyse.

Dr. Volker Knickel, CEO Wirtgen Group. Foto:Wirtgen Group

Die durchweg positiven Rückmeldungen unserer Branchenpartner haben uns zusätzlichen Rückenwind für 2025 gegeben. Hier blicken wir bereits voller Vorfreude auf die bauma. Unter dem Motto: Smarter. Safer. More Sustainable. tritt die Wirtgen Group erneut gemeinsam mit John Deere auf. Und wie gewohnt kommen wir mit einer Vielzahl an Weltpremieren nach München. Unsere Botschaft ist eindeutig: Wir bieten die Produktions-System-Lösungen, mit denen Kunden ihre Bauprojekte profitabel umsetzen. Konkret führt der Einsatz von Technologien der Wirtgen Group zu mehr Präzision, höherer Qualität der Ergebnisse, bei geringerem Materialverbrauch und geringeren Kosten. Eben Smarter. Safer. More Sustainable. Wir sind optimistisch, damit der Branche auf der bauma wegweisende Lösungen zeigen zu können. Umso mehr freuen wir uns auf den persönlichen Austausch mit unseren Kunden und konstruktive Fachgespräche auf dem Messestand der Wirtgen Group und von John Deere.

Blicken wir auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind zunächst die geopolitischen Fragen weltweit geblieben und damit potenzielle Auswirkungen, die heute schwer abschätzbar sind. Ferner ist der Einfluss höherer Zinsen in diversen Regionen zu nennen und die damit verbundenden Herausforderungen. Positiv zu betrachten ist der weltweit unverändert hohe Bedarf an neuer Infrastruktur, von dem die Branche auch 2025 profitieren wird, wenn auch in Abstufungen je nach Region. Die Wirtgen Group hat ihre Hausaufgaben nicht zuletzt mit den genannten Lösungen gemacht. Sie ist damit nicht nur optimal aufgestellt, ihre Kunden in den unterschiedlichen Märkten weltweit effektiv zu unterstützen, sondern als global aufgestellter Fullliner für den Straßenbau auch auf wechselnde Rahmenbedingungen und konjunkturelle Schwankungen reagieren zu können. Die Wirtgen Group blickt daher leicht optimitisch auf das aktuelle Geschäftsjahr.