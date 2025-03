Der Simulator eignet sich laut Hersteller auch für Kunden, die den PC490HRD und das K100-Ausleger-Wechselsystem kennenlernen wollen. Abb.: Komatsu

Das System wurde von Oryx Simulations in enger Zusammenarbeit mit Entwicklern und Anwendungsexperten von Komatsu UK Ltd. entwickelt und stellt nach Unternehmensangaben den perfekten digitalen Zwilling der patentierten K100-Technologie mit maximaler Genauigkeit dar. Kieran Wallace, leitender Entwicklungsingenieur bei Komatsu erzählt: "Durch die enge Zusammenarbeit mit Oryx Simulations bei der Entwicklung des K100 HRD-Simulators konnten wir von Anfang an unser umfangreiches Wissen einbringen und sicherstellen, dass der Simulator so realistisch wie möglich wird. Von der Haptik über die Präzision der Bedienfunktionen bis hin zu den Szenarien, die wir gemeinsam entwickelt haben, bietet der Simulator eine beeindruckende Realitätsnähe zur echten Maschine."

Für Abbrucharbeiten entwickelt

Mit der realistischen K100-Simulation könne der Fahrer alle Auslegerwechselvorgänge durchführen. Dafür wurden drei verschiedene Ausleger in unterschiedlichen Konfigurationen in den Simulator integriert sowie spezielle Szenarien für Abbrucharbeiten entwickelt. Der zusätzliche obere Bildschirm soll ein realistisches Gefühl bei der Arbeit mit dem "High Reach"- und dem "Extended High Reach"-Ausleger vermitteln.

Mit seiner exakten digitalen Nachbildung der Maschinenumgebung bietet dieser Simulator eine sichere und kosteneffiziente Schulungslösung für Abbruchbaggerfahrer. Der Simulator führt den Fahrer Schritt für Schritt durch den Auslegerwechsel und demonstriert die Verwendung der vollständig integrierten K100-Schnittstelle.Der Simulator hatte seine Weltpremiere auf dem World Demolition Summit 2024. Ein Konferenzteilnehmer berichtet: "Ich habe getestet, wie sich die Simulation verhält, wenn ich beim Schneiden von Stahl Druck nach unten ausübe und wenn ich mit weniger Druck schneide. Der Simulator reagierte genauso wie die echte Maschine."

Das neue Modul bildet den Komatsu PC490HRD mit K100-Ausleger-Wechselsystem ab. Abb.: Komatsu

Mittels der simulierten Sensoren und Kameraübertragungen kann der Fahrer Auslegerwechsel in einer realistischen Umgebung üben, ohne sich oder die Maschine einer potenziellen Gefahr auszusetzen, informiert der Hersteller. Insgesamt neun verschiedene Trainingsszenarien mit mehreren Werkzeugen und Auslegerkonfigurationen simulieren reale Situationen auf der Baustelle und ermöglichen es, die Bedienung zu erlernen, zu verfeinern und in Bezug auf Sicherheit und Effizienz zu verbessern.

Volles Potenzial der Maschine

"Der neue Abbruchbaggersimulator ist die perfekte Ergänzung unserer Simulatorpalette und bietet Komatsu-Kunden einzigartige Trainingsmöglichkeiten", erklärt Sarah Munsters, Schulungsmanagerin bei Komatsu Europe. "Dieses Modul bildet reale Baustellenszenarien mit bemerkenswerter Genauigkeit nach und ermöglicht es den Fahrern, ihre Fähigkeiten in einer sicheren und kontrollierten Umgebung auszubauen. Wir freuen uns, neben den Vor-Ort- und Online-Schulungen, die Komatsu bereits für seine Abbruchkunden anbietet, nun auch simulationsbasierte Schulungen in diesem Bereich bereitstellen zu können."

Daneben eigne sich der Simulator auch für Kunden, die den PC490HRD und das K100-Ausleger- Wechselsystem kennenlernen wollen. Mit dem Simulator könne diesen Kunden das volle Potenzial der Maschine gezeigt werden, ohne dass eine reale Maschine zur Verfügung stehen muss.