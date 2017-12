Erwitte (ABZ). – Schlüter für Baumaschinen, Premiumhändler für die Produkte Komatsu und Sennebogen mit Hauptsitz in Erwitte/Westfalen, baut seinen Rent-Park seit 2015 mit strategischer Neuausrichtung nachhaltig aus. Im Fokus steht dabei die starke Erweiterung des Vermietgeschäftes. Alexander Chalkas, Bereichsleiter Rent: "Seit 2015 haben wir in über 300 zusätzliche Maschinen in den Rentpark investiert. Somit haben wir aktuell einen Bestand von über 2000 Maschinen im gesamten Mietpark von Schlüter für Baumaschinen verfügbar. Darüber hinaus haben wir auch unsere Rent-Mannschaft stark ausgebaut, so dass wir heute an jedem Schlüter-Standort über eigenes qualifiziertes Rent-Personal verfügen und somit schnell, zuverlässig und kompetent auf die Anfragen unserer Kunden reagieren können."



In 2017 wurden 120 zusätzliche Maschinen in den Rent-Park integriert, um so eine noch bessere Verfügbarkeit in allen Betrieben zu gewährleisten. So kann Schlüter für Baumaschinen nach eigenen Angaben Tag für Tag schnell reagieren und den speziellen Anforderungen in allen 23 Betrieben gerecht werden und modernste Maschinen mit innovativer Technik für den individuellen Einsatz anbieten. Schlüter für Baumaschinen bietet an allen Standorten von Nord bis Süd und Ost bis West die Möglichkeit, kurzfristig mieten zu können. Dieses beinhaltet auch die Rückgabe in jeder Niederlassung. Mit maßgeschneiderten Lösungswegen und dem großen Maschinenpark von 0,5 bis 100 t wird es dem Kunden ermöglicht, ohne Kapitalbindung seine Baustellen fristgerecht und zuverlässig fertig zu stellen. Die Mietdauer ist hierbei flexibel. Der Kunde mietet das Gerät nur so lange, wie es auch tatsächlich benötigt wird. Für einen schnellen und zuverlässigen Transport steht neben zahlreichen und flexiblen Logistikpartnern auch ein flexibler Hol- und Bringservice mit eigenen Schlüter-Tiefladern zur Verfügung. Für die Wartung aller Maschinen besitzt Schlüter für Baumaschinen eine eigene Kundendienstflotte, bestehend aus über 150 Fahrzeugen, die sieben Ta-ge die Woche zur Verfügung steht und gewährleistet, dass schnellstmöglich Reparaturen und Wartungen, auch direkt auf der Baustelle, durchgeführt werden.