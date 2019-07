Der Befestigungsspezialist Keil wird seit vielen Jahren durch die Eigentümer Petra und Jürgen Bergfelder geführt. Jetzt wurde die Geschäftsleitung um die neuen Geschäftsführer Gerda Söhngen und Christian Schmidt erweitert.

Gerda Söhngen, Tochter der Eigentümer kennt das Unternehmen bereits seit Kindertagen und hat die Entwicklung über die Jahre eng begleitet. Söhngen leitet das Unternehmen nun in der dritten Generation und verantwortet die Bereiche Technik und Produktion. Christian Schmidt als verantwortlicher Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb und Marketing verfügt über umfangreiche globale Erfahrung im Vertrieb technischer Produkte. Nach 13 Jahren in verschiedenen Positionen bei Akzo Nobel war Schmidt zuletzt sieben Jahre Vertriebsleiter bei der SFS intec GmbH in Oberursel.