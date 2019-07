Berlin (ABZ). – Mit großer Sorge verfolgt der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) die bekanntgewordenen Pläne des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI), das bisherige Programm zur Stadtgrünförderung als eigenen Titel aufzulösen und in andere Programme zu integrieren. V. a. fürchtet der Verband eine Fremdverwendung der bisherigen Mittel und unterschiedliche Umsetzung in den Ländern. "Angesichts der jüngsten Hitzeperioden und eines wachsenden Bewusstseins zur Bedeutung des Stadtgrüns für das Stadtklima ist diese Entscheidung absolut unverständlich", erklärt ZVG-Präsident Jürgen Mertz. Erst im vergangenen Monat hatte das Bundeskabinett den Masterplan Stadtnatur beschlossen, der viele Schwerpunkte aus dem Weißbuch Stadtgrün aufgreift. Die Ressorts schienen sich einig zu sein, dass das Stadtgrün innerhalb der Städtebauförderung und weiterer bestehender Bundesprogramme gestärkt werden müsse, so Mertz weiter. Der ZVG setzt nun auf eine praxisnahe und zielorientierte Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung.