Eine 180-Millimeter- und eine 230-Millimeter-Ausführung erweitern das Sortiment von Norton Clipper. Der Hersteller verspricht, dass die neuen Scheiben im Vergleich zu anderen Scheiben in ihrer Klasse eine deutlich höhere Leistung und noch mehr Sicherheit aufweisen. Während der Herstellung würde die gesamte Scheibe bei hoher Temperatur gehärtet. Die Diamantsegmente werden mit verflüssigten Metalllegierungen gefüllt und mittels Infiltration direkt mit dem Stahlkern verbunden, so der Hersteller. Foto: Saint-Gobain Abrasives

Hergestellt werden die Trennscheiben des Spezialisten für Trennoperationen und Oberflächenbearbeitungen auf Basis der iHD-Technologie (Infiltrated High Density) der zweiten Generation. Im Mittelpunkt des speziellen Herstellungsprozesses steht die starke Verbindung von Stahlkern und Diamantsegmenten, die damit höchst widerstandsfähig werden und für maximale Anwendersicherheit sorgen soll.

Mit neuen Durchmessern von 180 und 230 mm trennt die Invincible-Scheibe, die zudem einen besonders schnellen Schnitt ermöglicht, sämtliche Baumaterialien einschließlich Baustahl bis zu einer Stärke von 5 mm – ein Scheibenwechsel bei der Bearbeitung verschiedener Materialien ist damit überflüssig, so der Hersteller.

"Mit unserem Mr. Invincible Sortiment bieten wir Diamantscheiben, die mit unerreichter Leistung, maximaler Sicherheit und längerer Lebensdauer überzeugen", erklärt Marko Waldschmidt, Vertriebs- und Marketingdirektor Deutschland, Österreich und Schweiz bei Saint-Gobain Abrasives.

"Speziell die beiden neuen, größeren Scheiben in 180 und 230 Millimetern bieten im Vergleich zu anderen Scheiben in ihrer Klasse eine deutlich höhere Leistung und noch mehr Sicherheit. Dank der neuesten Fertigungstechnologie ist ein Verlust an Diamantsegmenten nahezu ausgeschlossen. Eine sicherere Anwendung gibt es nicht am Markt. Die Scheiben sind damit sogar noch sicherer als herkömmlich lasergeschweißte Diamantscheiben und empfehlen sich optimal für Anwender, die unterschiedliche Materialien mit extrem hoher Schnittgeschwindigkeit schneiden müssen."

Mit Mr. Invincible in der 180- und der 230-Millimeter-Ausführung erweitert Norton Clipper seine Invincible-Produktlinie laut eigener Aussage um zwei leistungsstarke und sichere Diamantscheiben. Foto: Saint-Gobain Abrasives

Entscheidend für die "überzeugende Performance" der neuen Diamantscheiben soll die iHD-Befestigungstechnologie der zweiten Generation sein, mit der Norton Clipper nach eigener Überzeugung einmal mehr neue Maßstäbe in der Fertigung setzt. Die Weiterentwicklung dieser Technologie führe zu einer äußerst starken Verbindung von Segment und Stahlkern. Während der Herstellung werde die gesamte Scheibe bei hoher Temperatur gehärtet. Die Diamantsegmente werden mit verflüssigten Metalllegierungen gefüllt und mittels Infiltration direkt mit dem Stahlkern verbunden. Die Kohäsionskraft dieser Verbindung soll die extreme Widerstandsfähigkeit der Segmente bewirken.

Neben großer Anwendungssicherheit und einer ausgezeichneten Standzeit überzeuge die Mr. Invincible aufgrund des 12 mm hohen Spezialsegments mit langer Lebensdauer und hoher Schnittgeschwindigkeit. Mit kraftvollem Schnitt trenne die Diamantscheibe alle Baumaterialien – angefangen bei Beton und Stahlbeton über Pflastersteine, Dachziegel und Granit bis hin zu 5 mm dickem Baustahl.

Die Zusammensetzung der Segmente sei eigens so entwickelt worden, dass eine große Anwendungsvielfalt gegeben ist. Alle Produkte aus dem Invincible- Sortiment sollen sich zudem durch eine gleichmäßige, konstante Abnutzung der Bindung und eine erhöhte Diamantkornretention während der gesamten Standzeit auszeichnen.

Einsetzbar sind die Scheiben auf kabel- wie auf akkubetriebenen Winkelschleifern, wobei auch der Akkubetrieb zu keinerlei Leistungsverlust führen soll.

Neben den neuen Ausführungen in 230 mm und 180 mm sind die Diamantscheiben aus dem Mr.-Invincible-Sortiment auch in den Durchmessern 115, 125 und 150 mm erhältlich, informiert Norton Clipper.