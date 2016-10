17.10.2016 - 08:09 100 000 Stunden zuviel gearbeitet

München (dpa). – Die Mitarbeiter der Bauämter im Freistaat Bayern schieben einen Berg von knapp 100000 Überstunden vor sich her. Wie die Landtags-SPD mitteilte, ergab das eine Anfrage ihres Abgeordneten Klaus Adelt. Den Grund dafür sehen die Sozialdemokraten im Stellenabbau in der Vergangenheit bei gleichzeitigem Anstieg der Baumaßnahmen in Bayern.

