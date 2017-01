Baienfurt (ABZ). – Einen weiteren Schritt in Richtung eines flächendeckenden Mietpark-Netzes hat die Kiesel Gruppe aus Baienfurt bei Ravensburg kürzlich unternommen. Mit der Übernahme des Mehrheitsanteils an der Bauma-Rent GmbH durch die Kiesel Nord GmbH & Co. KG wurden die Weichen für eine konsequente Weiterentwicklung des Systempartners auch im Miet-Bereich gestellt.Immer stärker wird Kiesel bundesweit als kompetenter Systempartner in der Bau-, Abbruch, Recycling-… mehr