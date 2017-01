Blickt man auf das Baujahr 2016 zurück, so bekommt manch einer leuchtende Augen: Immerhin wird ein Umsatzwachstum von fast 6 % auf 107 Mrd. Euro erwartet. Darauf weisen alle vorhandenen Indikatoren hin. Ein Wehrmutstropfen bleibt: Wie in den letzten Jahren auch schon, legen die Preise für Bauleistungen weiter leider nur moderat um 2 % zu. Trotz guter Konjunktur verbessert sich die Ertragslage der Unternehmen damit nicht in gleichem Maße. Aufgrund der Ausgangsbasis ist… mehr