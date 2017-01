Die Digitalisierung des Baugewerbes hat im vergangenen Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen. Auch auf der Bau nehmen die Themen Software und IT einen immer größeren Raum ein. Mittendrin der Software-Hersteller Nevaris aus der Nemetschek Gruppe. Über die Entwicklung digitaler Planungs- und Bauprozesse in Deutschland und mit welchen Lösungen das Unternehmen in München aufwartet, darüber sprach ABZ-Chefredakteur Robert Bachmann in Karlsruhe mit Geschäftsführer Wolfgang… mehr