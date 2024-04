Bosch bringt mit dem ProCore18V+ mit 8,0 Ah die neueste Generation von Hochleistungs-Akkus auf den Markt. Dank Tabless-Zelltechnologie sorgt der ProCORE18V+ 8,0 Ah vor allem bei besonders leistungsstarken BITURBO-Geräten für eine längere Laufzeit und mehr Performance als das Vorgängermodell ProCore18V mit 8,0 Ah. So führen Profis anspruchsvolle Arbeiten künftig noch effizienter durch. Grafik: Bosch

Profis ziehen insbesondere bei anspruchsvollen Anwendungen, zum Beispiel bei Geräten mit der BITURBO Brushless Technologie, großen Nutzen aus diesem Effizienzschub – etwa beim Bohren von Löchern mit großem Durchmesser mit dem Bohrhammer GBH 18V-45 C Professional oder beim Sägen tiefer Schnitte mit der Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-305 GDC Professional.

Wie kommt es zu dieser Effizienzsteigerung? Bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus verfügt jede einzelne Akku-Zelle im Inneren auf beiden Seiten über ein schmales Anschlussband der Anode und der Kathode, englisch „Tab“. Diese Engstelle, durch die der Strom fließen muss, trägt zum Zellwiderstand bei. Dadurch entsteht Wärme. Damit der Akku insbesondere bei Hochleistungsanwendungen nicht überhitzt, schaltet das Gerät ab und die verbleibende Energie im Akku kann nicht vollständig genutzt werden.

Das Schaubild verdeutlicht den Unterschied zwischen Batteriezellen mit und ohne Tabs. Links eine Batteriezelle im konventionellen Design: Der Strom fließt an Anode und Kathode jeweils durch ein schmales Anschlussband, dem Tab. Die dabei entstehende Wärme erhöht den inneren Widerstand, wodurch die Leistungsfähigkeit des gesamten Akkus sinkt. Bei Tabless-Zellen (rechts) fließt der Strom über unzählige Pfade zwischen Anode und Kathode. Grafik: Bosch

Bei Tabless-Zellen entfallen die schmalen Anschlussbänder an Anode und Kathode. Mit dem neuen Zell-Design fließt der Strom über unzählige Pfade entlang der gesamten Länge an den beiden Elektroden. Das senkt den Widerstand in jeder einzelnen Zelle um circa 50 Prozent und damit den des gesamten Akku-Packs maßgeblich. So entsteht deutlich weniger Abwärme, die sonst bei anspruchsvollen Anwendungen ein limitierender Faktor ist. Das Ergebnis: Bis zu 71 Prozent längere Laufzeit als herkömmliche Akkus dank der Kombination aus Tabless-Zellen und einem genau darauf abgestimmten Akku-Management.

Hier mehr erfahren!

Bosch setzt mit dem neuen Tabless-Akku ProCore18V+ seine mehr als 50 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung von Akku-Werkzeugen fort und sichert mit der Integration dieser neuen Schlüsseltechnologie die Technologieführerschaft. Mit der Öffnung der Akku-Plattform und der AmpShare-Allianz steht Profis aus Handwerk und Industrie ein zuverlässiges System zur Verfügung, das maximale Flexibilität und durch fortlaufende Innovation Zukunftssicherheit bietet.

Von dem Effizienzschub durch den neuen Hochleistungs-Akku ProCore18V+ profitieren vor allem Profis bei besonders anspruchsvollen Arbeiten. Etwa beim Bohren von Löchern mit großem Durchmesser mit dem Bohrhammer GBH 18V-45 C Professional, beim Sägen tiefer Schnitte mit der Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-305 GDC Professional oder beim Einsatz mit weiteren Elektrowerkzeugen mit BITURBO Brushless Technologie. Foto: Bosch

Der ProCore18V+ ist genauso kompakt, wiegt dasselbe und leitet dank der Technologie CoolPack 2.0 Wärme ebenso gut ab wie der ProCore18V, was eine lange Laufzeit und Lebensdauer ermöglicht. Auch die Ladezeiten sind schnell: In 15 Minuten ist der neue ProCore18V+ mit 8,0 Ah zu 50 Prozent geladen. Die Kompatibilität mit den Geräten des Professional 18V Systems und der herstellerübergreifenden AmpShare-Allianz bleibt erhalten.

Hier mehr erfahren!

* Getestet mit GBH 18V-45 C Professional: Bohrung in Beton C30/37 mit Ø 25 mm; Bohrer 8X Ø 25 x 400 mm; 150-mm-Löcher mit Pausen dazwischen (30 s Bohren, 30 s Pause)