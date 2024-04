Fürth (ABZ). – Das höchste in Holz-Beton-Hybridbauweise errichtete Mietwohnhaus Deutschlands steht in Fürth. In Bayern ist es das bis dato erste achtgeschossige Mietwohnhaus in dieser Bauweise überhaupt. Die Hybridbauweise kombiniert tragende Massivholzwände mit speziellen Betondecken. Ein großer Vorteil dieser Bauweise ist das deutlich höhere Bautempo. Pro Geschoss wird in der Regel eine Bauzeit von lediglich fünf Tagen benötigt.