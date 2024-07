Arbeiten entlang von Hauswänden ist dank RotoTop komfortabel, zügig und ohne die Gefahr von Beschädigungen möglich. Foto: Holp

Um die wachsende Anzahl an Kunden aus dem privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich auch in Zukunft erfolgreich bewältigen zu können, ist man derzeit auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern.

Einen guten Mitstreiter hat Jan Bolz bereits gefunden, wenn er auch nicht aus Fleisch und Blut ist, sondern überwiegend aus Metall: Wichtiger Helfer im Unternehmen ist der Minibagger EZ17 von Wacker Neuson, der zusammen mit einem RotoTop erworben wurde.

Bolz hatte den RotoTop schon früher auf Messen und bei Veranstaltungen ausprobiert und auch seinen damaligen Chef von dessen Anschaffung überzeugt, da er bei den Tests bemerkt hatte, wie flexibel das Arbeiten durch die Endlosdrehung ist und vor allem, dass viel Handarbeit wegfällt, was das Team körperlich schont und ihm Zeit für andere Arbeiten beschert.

"Für uns ist es jetzt mit unserer kleinen Truppe sehr wichtig, dass wir unsere Aufgaben schnell und effektiv erledigen, da hilft uns der Wegfall von Handarbeit mit der Schippe sehr. Alles in allem ergibt sich durch den RotoTop eine große Arbeitserleichterung. Wir werden an jeden Bagger, den wir künftig anschaffen, immer einen RotoTop montieren", sagt Bolz, der den Drehantrieb häufiger vermisst, wenn er sich einmal für einzelne Aufgaben einen größeren Bagger mieten muss. Ursprünglich wollte Bolz einen Tiltrotator anschaffen, stellte aber bei der Recherche fest, dass dieser für den kleinen Bagger viel zu schwer wäre. Nun kann er aus Erfahrung sagen, dass die reine Rotation für fast alle Aufgaben ausreicht und die Leistungsfähigkeit des kompakten Baggers vom geringen Gewicht und niedrigen Aufbau des RotoTop profitiert.

Den Löffel in alle Richtungen drehen zu können, ohne diesen wie früher aufwändig umbauen zu müssen, wenn man einmal von sich weg in die andere Richtung arbeiten wolle, sei eine große Erleichterung.

Nun sei der Baggerarm zu jeder Zeit maximal flexibel, was die Abläufe deutlich beschleunige und die Leistung und damit den Ertrag steigere. Zudem gelange man bei der Gartengestaltung auch in engere Bereiche, ohne selbst Hand anlegen zu müssen, zum Beispiel beim Verfüllen in der Nähe von Einfassungen oder Wänden. "Die Möglichkeit, unbegrenzt in alle Richtungen arbeiten zu können, ist für mich das Wichtigste, das verändert die ganze Arbeitsweise", so Bolz.

Der Bagger ist bei den "Grashüpfern" überwiegend mit Aushub- und Erdarbeiten beschäftigt, schafft Material zur Seite, gestaltet Böschungen, setzt aber auch Natursteine für kleine Mauern und Einfassungen. Hierfür wurde ein Greifer angeschafft, dieser konnte ohne Drehmotor gekauft werden, was den jungen Unternehmen eine weitere Ersparnis beschert hat.