Sartorius Werkzeuge will künftig mit REMIRA LOGOMATE seine Lagerbestände optimieren. Foto: Sartorius Werkzeuge

Sartorius Werkzeuge ist ein führender Anbieter von Präzisionswerkzeugen und Industriebedarf für die Metallbe- und -verarbeitung. Das Katalogprogramm des Großhändlers umfasst 47.000 Artikel, die bei Bedarf sofort lieferbar sein müssen. Im Gesamtprogramm von Satorius sind mehr als 400.000 Artikel gelistet.

Damit die nachgefragten Produkte immer schnell verfügbar sind, war bisher ein hoher manueller Dispositionsaufwand notwendig. Mit der Einführung der KI-basierten Software LOGOMATE soll dieser deutlich reduziert werden, erklärt Einkaufsleiter Torge Franke: "Wir wollen damit Arbeitszeit einsparen und unsere Bestandsführung optimieren. Im Idealfall sind künftig alle Artikel, die regelmäßig nachgefragt werden, in ihrer optimalen Menge auf Lager."

Derzeit sammeln zwei Sartoris-Disponenten Erfahrungen mit der Bestandsmanagementsoftware. Nach einer erfolgreichen Probephase sollen laut eigenen Angaben alle Einkäufer des Unternehmens mit LOGOMATE arbeiten. Bisher erfolgt die Disposition bei Sartorius Werkzeuge noch weitgehend manuell. Auf konjunkturelle Bedarfsschwankungen kann Unternehmensangaben entsprechend in der Regel erst mit Verzögerung reagiert werden. Mit LOGOMATE will das Unternehmen den Warenbedarf früher erkennen und die Bestände entsprechend anpassen, um Lieferengpässe zu vermeiden. Zudem sollen die Beschaffungszeiten durch genauere und frühere Prognosen optimiert werden. Um diese Ziele zu erreichen, soll LOGOMATE auch den Warentransfer zwischen den unterschiedlichen Lagern automatisch steuern. Eine besondere Herausforderung ist in diesem Zusammenhang die Optimierung von mehreren 100 Kundenlagern, die bisher manuell geführt werden.

Mit dem Aktionsmodul "LOGOMATE promo+" lassen sich zukünftig auch Kampagnen besser planen, verspricht sich das Unternehmen von der Einführung des Programmes. Die Software soll den voraussichtlichen Mehrbedarf durch eine Aktion automatisch prognostiziert. Auch bei der Einführung neuer Produkte mit einer Aktion liefert das Tool zuverlässige Absatzprognosen, so die Entwickler. Zur Berechnung werden in diesen Fällen Vergleichsdaten ähnlicher Artikel herangezogen. Dadurch kann Sartorius seine Produkte strategischer einführen und bewerben.