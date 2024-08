Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Layher Gerüstsysteme kommen in jeder Bauphase und für verschiedenste Anforderungen zum Einsatz: Von klassischen Arbeitsgerüsten für Sanierungsarbeiten bis hin zu hochtragfähigen Traggerüsten – zum Beispiel für den Brückenbau.

Das AGS von Layher – die modulare Lösung für die Fassade. Laut Hersteller einfach schnell, vielseitig und sicher. Abb.: Layher

Sorgfältig vorgeplant und schnell errichtet, können sich temporäre Gerüstkonstruktionen aus dem Integrierten Layher System nicht nur positiv auf den termingerechten Bauablauf auswirken, sondern auch zur Erhöhung der Sicherheit beitragen – heutzutage ein zentraler Fokus, heißt es seitens des Unternehmens. Ausführliche Informationen zu den neuesten Entwicklungen von Layher erhalten Kunden und Interessenten aus Handwerk und Baugewerbe auf der NordBau in Neumünster: im Rahmen einer umfassenden Beratung oder während eines Live-Aufbaus direkt am Messestand. Vorgestellt werden nicht nur Lösungen wie der hochtragfähige Aluminium-Träger TwixBeam oder das bereits mehrfach ausgezeichnete modulare Fassadengerüst AGS, das die Vorteile eines Fassadengerüsts mit einer vorlaufenden Geländermontage und der Flexibilität des bewährten AllroundGerüsts kombiniert, sondern auch der Prozess Layher SIM.

Speziell für die Anforderungen im Gerüstbau entwickelt, zeigt der Prozess Layher SIM einfach umzusetzende Lösungen zur Digitalisierung von Arbeitsschritten über den gesamten Projektverlauf eines Gerüsts auf – anpassbar auf den individuellen Bedarf. Fassadengerüste stehen derzeit nach wie vor im Fokus. Eine Entwicklung, die durch die TRBS 2121 Teil 1 mit initiiert wurde, heute aber weit über Themen wie die vorlaufende Geländermontage hinausreicht. Denn Gerüstbauunternehmer müssen nicht nur geltende Vorschriften einhalten, sondern vor allem langfristig rentabel arbeiten können. Für Kunden und Interessenten, die im Bereich Arbeits- und Schutzgerüste künftig einen stärkeren Fokus auf das Thema Flexibilität legen möchten, hat Layher das bereits mehrfach ausgezeichnete AGS System im Programm. Mit der Systemlösung kombiniert Layher nach eigenen Angaben die Vorteile eines Fassadengerüsts mit der Flexibilität des bewährten AllroundGerüsts.

Geprüfte Typenstatik



Das modulare Fassadengerüst AGS zeichne sich dank weniger und leichter Grundbauteile, praxisgerechtem AGS-Geländeranschluss, richtungsunabhängiger Montagefolge und geprüfter Typenstatik nicht nur durch Schnelligkeit bei Planung, Logistik sowie Auf- und Abbau aus, sondern auch durch seine breite Anwendungs- und Lösungsvielfalt. Dafür sorgen die verschiedenen Standardlängen ebenso wie die Kombinationsmöglichkeit mit dem umfassenden Allround-Baukasten über den Allround Kraftknoten. Sicherheit ist durch den zweiteiligen Seitenschutz – also Einbau von Handlauf und Knieleiste in einem Arbeitsschritt – sowie der Wahlmöglichkeit zwischen ausbaubarem und nicht ausbaubarem Geländertyp ebenfalls gegeben.

Mit dem neuen Aluminium-Träger TwixBeam präsentiert Layher auf der NordBau außerdem eine hochtragfähige und vielseitig einsetzbare Lösung. Die Innovation besteht aus zwei 200 mm hohen, gelochten Aluminium-U-Profilen, die miteinander verschraubt werden. Erhältlich ist der TwixBeam in den Längen 0,8 bis 6,6 m. Leichte Einzelteile aus Aluminium und die Zerlegbarkeit beschleunigen die Montage und erleichtern den Einsatz auch bei engen Platzverhältnissen.

Die Anwendungsvielfalt reicht von klassischen Abfangträgern und Hängegerüsten bis hin zum Einsatz als Systemjochträger in Verbindung mit dem Allround Traggerüst TG 60. Durch die hohe Tragfähigkeit des TwixBeams im Vergleich zu Holzträgerschalungen lassen sich Traggerüste hinsichtlich Lastabtrag, Materialeinsatz und Montageaufwand maßgeblich optimieren. In der Folge sind weniger Traggerüsttürme nötig. Dies spart Zeit bei Transport sowie bei Auf- und Abbau. Weitere Informationen zum Einsatz des Layher TwixBeams im Traggerüstbau unter: yt-twixbeam-bau-de.layher.com.

Verlässliche 3D-Planung



Ein Mehr an Wirtschaftlichkeit und Sicherheit verspricht zudem "Layher SIM". Der Prozess ist für die speziellen Anforderungen im Gerüstbau konzipiert und ermöglicht auf einfache Weise die Digitalisierung von Arbeitsabläufen über den gesamten Lebenszyklus eines Gerüstprojekts – von der Planung über die Logistik bis hin zur Ausführung. Eine verlässliche 3D-Planung von Gerüstkonstruktionen ohne Kollisionen ist nur einer der zahlreichen Vorteile. Hinzu kommen die realitätsnahe Visualisierung der Gerüste zur Abstimmung mit anderen Gewerken oder Sicherheitsverantwortlichen, die einfache Übergabe der Gerüstplanung an Statikprogramme sowie die Ausgabe von Materiallisten und Montageplänen. Transparenz in allen Arbeitsschritten führt zur Reduzierung von Kosten und zur Erhöhung von Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Layher stellt aus auf der NordBau in Halle 5, Stand 5213.