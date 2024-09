Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Sicher nach oben geht es mit den Steigtechnik-Produkten von Layher. Das Familienunternehmen bietet Profis in Handwerk und Baugewerbe ein umfangreiches Programm für den schnellen und sicheren Höhenzugang.

Flexibilität großgeschrieben: Das Uni Telegeländer für Layher-Fahrgerüste bietet zwei Längen und einen 2-teiligen Seitenschutz in einem Schritt. Abb.: Layher Steigtechnik

Dazu gehören nicht nur die bewährten Leitern für verschiedenste Anforderungen, sondern auch die Uni Fahrgerüstfamilie. Ausführliche Informationen erhalten Besucherinnen und Besucher auf der diesjährigen NordBau in Neumünster. Auf dem Layher-Messestand werden neben dem umfangreichen Steigtechnik-Programm auch Neuheiten wie der Sicherheitsaufbau P2 für Layher-Fahrgerüste mit neuen Geländervarianten vorgestellt – wie dem Uni Telegeländer.

Einfach sicher: Der Sicherheitsaufbau P2 für Fahrgerüste vereint einen optimalen Plattform-Abstand (P) von zwei (2) Metern mit einer vorlaufenden Geländermontage. So lässt sich eine kollektive Schutzmaßnahme einfach realisieren.

Mit dem neuen Uni Telegeländer hat Layher den Sicherheitsaufbau P2 jetzt "flexibel" weiterentwickelt. Das neue Uni Telegeländer lässt sich nicht nur ausziehen und damit einfach an die zwei Längen der Layher Uni Fahrgerüste anpassen, sondern bietet auch einen 2-teilig vorlaufenden Seitenschutz in einem Schritt. Mit der Neuheit steht damit eine wirtschaftliche All-in-one-Lösung für alle Fahrgerüste von Layher zur Verfügung. Die Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsstandards ist damit wirtschaftlich gewährleistet.

Für alle weiteren Anforderungen bieten die Layher-Fahrgerüste-Profis in Bauhandwerk und Industrie ohne aufwendigen Materialbedarf individuelle Lösungen für jede Aufgabenstellung, so das Unternehmen. Dank des Uni-Baukastenprinzips lassen sich die Bauteile bei geringem Logistikaufwand flexibel zu unterschiedlichen Systemlösungen kombinieren.

In Puncto Sicherheit erfüllt der "Sicherheitsaufbau P2" hierbei den aktuellen Stand der Technik. Die leichten und handlichen System-Bauteile aus Aluminium mit der Einrastklaue ermöglichen nicht nur eine einfache und schnelle Montage, sondern gewährleisten auch eine hohe Standsicherheit. Zu den Markenzeichen der Layher-Fahrgerüste gehören neben der werkzeuglosen Verbindungstechnik auch die Riffelung der Standleiter-Sprossen für ein Höchstmaß an Rutsch- und Griffsicherheit beim Gerüstauf- und -abstieg sowie die großzügige Arbeitsplattform und Einstellung der Arbeitshöhe. Für geprüft sicheres Arbeiten in der Höhe: Layher-Fahrgerüste tragen das GS-Zeichen.

