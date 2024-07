Haiger (ABZ). – Ob in Lagern, bei Verkehrsbetrieben oder in der Produktion – die Sicherheit der Mitarbeiter sollte stets an erster Stelle stehen. Ganz besonders dort, wo auf den Arbeitswegen Leitungen und Rohre, Produktionsstraßen, maschinelle Anlagen und andere Hindernisse überquert werden müssen.

Hailo Professional bietet die neue Plattformtreppe nach eigenen Angaben nun auch in Aluminiumausführung an. Foto: Hailo

Hailo Professional bietet laut eigener Aussage für diese Fälle ein breites Portfolio an ortsfesten Überstiegen sowie an stationären oder fahrbaren Plattformtreppen an. Jetzt erweitert der Steiggerätehersteller sein Portfolio um leichte, flexible Aluminium-Varianten der erprobten Lösungen.

Ob Überstieg, stationäre oder fahrbare Plattformtreppe – alle neuen Aluminiumprodukte entsprechen laut Hersteller den Vorgaben der europäischen Norm EN ISO 14122 und sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich, damit sie gut für die jeweilige Situation vor Ort einsetzbar sind. Sie sind mit 45 oder 60° Neigungswinkel verfügbar und können in Höhe und Breite individuell konfiguriert werden: Drei bis zehn Stufen sind möglich; an Stufenbreiten bietet Hailo 600, 800 oder 1000 mm.

Variante mit 75-Grad-Neigungswinkel



Und für beengte Verhältnisse gibt es auch eine Variante mit 75-Grad-Neigungswinkel. Treppenstufen und Podest sind für maximale Trittsicherheit rutschhemmend geriffelt. Für industrielle Zwecke und andere besondere Anforderungen können die Stufen optional auch mit einem Anti-Rutsch-Belag ausgestattet werden, der die Sicherheit zusätzlich erhöht, versichert der Hersteller.

An den Komfort beim Aufbau hat Hailo laut eigenem Bekunden ebenfalls gedacht: Die als modulares Baukastensystem konzipierten Überstiege und Plattformtreppen werden in vormontierten Baugruppen angeliefert und sind dementsprechend schnell aufgebaut. Und falls es besondere Anforderungen gibt, die das modulare Programm nicht abdeckt, sind auf Anfrage auch Sonderanfertigungen möglich.

Welches Produkt für welche Anwendung am besten geeignet ist, entscheiden die Gegebenheiten vor Ort. Der Alu-Überstieg komme überall dort zum Einsatz, wo dauerhafte Hindernisse zu überwinden sind. Er entspricht zusätzlich zur EN ISO 14122 auch der Norm EN 131-7 und ist in allen Varianten ergonomisch optimiert, so dass dem Anwender ein sicherer und bequemer Auf- und Abstieg ermöglicht wird. Handlauf und Geländer sollen dabei für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Mit Ballastgewichten sicher fixiert



Wird der Überstieg an Orten benötigt, wo eine durchdringungsfreie Montage vorzuziehen ist, kann die Steiglösung auch mit Ballastgewichten sicher fixiert werden. Diese Option biete sich beispielsweise für die Installation auf Flachdächern an.

Die fahrbaren Alu-Plattformtreppen eignen sich laut Hersteller für den Einsatz an Regalen oder Lagereinrichtungen. Auch bei Montagearbeiten sollen sie eine gute Unterstützung sein. Mit einem robusten Fahrwerk, hochwertigen Lenkrollen und einem Zentralbremssystem sind sie einerseits flexibel, wenn der Standort schnell gewechselt werden muss, und garantieren andererseits einen sicheren Stand, so das Unternehmen. Ein beidseitiger Handlauf und ein dreiseitiges Geländer gehören bei diesem Modell zur serienmäßigen Ausstattung.

Müssen höher gelegene Arbeitsplätze, maschinelle Anlagen oder Lagereinrichtungen regelmäßig erreicht werden, ist die stationäre Variante der Alu-Plattformtreppen die richtige Wahl, heißt es seitens des Herstellers. Sie wird dauerhaft montiert und ist standardmäßig einseitig mit Geländer und Handlauf ausgestattet.

Dies sind dem Hersteller zufolge drei besonders leichter Produkte in vielen Varianten für mehr Sicherheit und komfortables Arbeite.