München (ABZ). – Vom 4. bis zum 8. September präsentiert die BKL Baukran Logistik GmbH auf dem Freigelände der Holstenhallen in Neumünster den meistverkauften Kran aus dem BKL System Cattaneo. Der 27-Meter-Schnellmontagekran mit 2,5 t maximaler Traglast ist mit einer festverbauten 80 km/h-Schnellläuferachse ausgestattet und an der Altonaer Straße, Stand N716, zu sehen.

Die BKL Baukran Logistik GmbH präsentiert auf dem Freigelände der Holstenhallen in Neumünster den meistverkauften Kran aus dem BKL System Cattaneo. Foto: BKL

Das Team von BKL Nord/Ost freut sich auf Besucher und berät zu allen Fragen rund um Autokrane, Baukrane und Kranserviceleistungen, die BKL als Spezialist für Kranlösungen anbietet.

Der mobile Schnellbaukran CM 271S1 bewegt mit 2, t maximaler Traglast und einer Spitzenlast von 700 kg bei 27 m Ausladung zum Beispiel eine 1200-Kilo-Palette bis 17,5 m weit. Mit variablen Auslegerstellungen, Hakenhöhen von 20,2 bis 31 m bei Steilstellung, der Ausstattung aller Antriebe mit Frequenzumrichtern und der verbauten Achse ist er vielfältig einsetzbar – gerade auf Kurzzeitbaustellen.

Dank hydraulischer Montage und Abstützung sowie dem platzsparenden Klappsystem ist der Untendreher ebenso wie die weiteren Krantypen im BKL System Cattaneo einfach zu montieren und schnell einsatzbereit. Im Betrieb ermöglicht die 2-Strang-Technik ein hohes Umschlagtempo.

Kunden können zwischen einem 25 km/h- und einem nachlaufgelenktem 80 km/h-Fahrwerk sowie zwischen Sattel- oder Deichselversion wählen. Die 80 km/h-Achse überzeugt durch ein besonders gutes Kurvenverhalten beim Rangieren auf der Baustelle und auf der Straße, denn auch die Deichselvariante ist für den Straßentransport zugelassen. Aktuell bietet das Verkaufsteam den auf der NordBau 2024 ausgestellten CM 271S1 in der Schnellläufervariante mit Sattelplatte zum "All-Inclusive"-Festpreis mit der dreijährigen BKL Qualitätsgarantie an.

Kompetente Beratung und Serviceleistungen



Alle Krane aus dem BKL System Cattaneo sowie eine breite Auswahl junger gebrauchter Turmdrehkrane von 22 bis 90 m Ausladung stehen bei BKL zur Miete und zum Kauf zur Verfügung. Das Team von BKL Nord/Ost bietet zudem umfassende Kranlösungen mit kompetenter Beratung und Serviceleistungen an, die von Montagen und Umsetzungen über Reparaturen bis hin zu einem 24-Stunden-Notdienst für Turmdrehkrane reichen. Neben Baukranen können Kunden an den BKL Standorten zudem auf eine breite Auswahl an Autokranen, Mobilbaukranen und Transportleistungen zurückgreifen.

Das BKL System Cattaneo umfasst nach Unternehmensangaben acht Schnellmontagekrane, die von BKL und dem italienischen Krankonstrukteur Luigi Cattaneo S.p.A. kontinuierlich gemäß den Bedürfnissen der Kunden weiterentwickelt werden. Der Kranspezialist vermietet die Maschinen seit 1994 und vertreibt sie heute unter der Marke BKL System Cattaneo exklusiv in Deutschland und Österreich. Die Krane bieten Auslegerlängen von 22 bis 41 m und maximale Hakenhöhen von 17,3 bis 31,5 m. Für die Untendreher sind 80 km/h- und 25 km/h-Achssysteme verfügbar.

55 Jahre Erfahrung



Die BKL Baukran Logistik GmbH ist auf den Verkauf und die Vermietung von Kranen sowie Serviceleistungen spezialisiert.

Mit 55 Jahren Erfahrung und mehr als 360 Mitarbeitern in München, Ingolstadt, Rosenheim, Frankfurt am Main, Aschaffenburg, Nürnberg, Ansbach, Hannover und Hildesheim zählt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zu den größten herstellerunabhängigen Komplettanbietern für Kranlösungen in Europa.

Der BKL Kranpark umfasst mehr als 500 Baukrane mit einer Ausladung von 22 bis 90 m, mehr als 130 Autokrane von 30 bis 700 t sowie 25 Mobilbaukrane mit bis zu 65 m Ausladung. BKL Kunden profitieren zudem von dem nach DIN EN ISO 9001 und SCCP zertifizierten Komplettangebot, das von der Planung über die Logistik und den Transport bis hin zum 24-Stunden-Notdienst reicht. Zu den Referenzprojekten von BKL zählen die Allianz Arena, die BMW Welt, die Europäische Zentralbank und das Terminal 3 am Flughafen Frankfurt.