Gaildorf (ABZ). – Die Bott GmbH & Co. KG zeigt auf der NordBau 2024 wie unterschiedlich die Anwendungsfelder der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung sein können. Das baukastenartige System unterstützt seit 2019 Handwerker in diversen Branchen.

Sicherer Transport und ergonomisches Arbeiten – der ausgestellte Mercedes-Benz Sprinter legt den Fokus als mobile Werkstatt auf das Bauhandwerk. Foto: Bott

In der Praxis zeigt sich das auf dem Freigelände Süd an Stand S652, Heider Straße, in Form einer mobilen Kaffeebar sowie eines umfangreichen Ausbaus für das Baugewerbe. So verschieden die Berufe von Barista und Baufacharbeiter auch sein mögen – Ordnung von Werkzeug und Material spielt in beiden Fällen eine wichtige Rolle, um zeitsparend und versiert arbeiten zu können. Neben dem Genuss kostenloser Kaffeespezialitäten haben Gäste am Stand von bott die Möglichkeit, sich direkt zum Thema Fahrzeugausbau beraten zu lassen. Die besonders leicht und stabil konstruierte bott vario3 Fahrzeugeinrichtung lässt sich individuell konfigurieren. Dadurch wird sie auch besonderen Anforderungen gerecht.

Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen von bott machen laut Hersteller effizientes Arbeiten zur Selbstverständlichkeit. Dabei setzt bott auf individuell konfigurierbare Lösungen: Hochwertige und robuste Fahrzeugausbauten nutzen optimal den vorhandenen Stauraum und sichern die Ladung ideal.

Als Full-Service-Dienstleister gehören Fahrzeugbeschriftungen und Elektroinstallationen ebenso zum Leistungsspektrum wie die Zulassung und die dezentrale Auslieferung. Werkstätten und Produktionsbetriebe stattet bott mit maßgeschneiderten, ergonomischen Einrichtungen und Ordnungssystemen aus, heißt es von Unternehmensseite. Vom Einzelarbeitsplatz bis zur industriellen Serienfertigung optimiert bott Produktionsprozesse.

Durch die intelligenten und automatisierten Montage- und Prüfsysteme des Tochterunternehmens ELABO agiert die Bott Gruppe als Systemanbieter. Ob selbstständiger Handwerker oder industrieller Großkonzern – Kunden verschiedenster Branchen vertrauen auf bott. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte bott einen Umsatz von 222 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt fast 1500 Mitarbeiter an vier Produktionsstätten und mehr als 100 Vertriebs- und Servicestandorten in 35 Ländern.