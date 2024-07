Berlin (ABZ). – Beim Dialogforum 2024 „Unternehmen Biologische Vielfalt“ – der Nationalen Jahreskonferenz für Biodiversität in der Wirtschaft in Berlin – ordnete Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), die Bedeutung der Biodiversität für die Baubranche ein: „Das Baugewerbe leistet bereits einen wichtigen Beitrag zur Integration der Biodiversität in Bauprojekte. In den vergangenen Jahren hat die Branche dabei erhebliche Fortschritte gemacht. Es gibt aber auch noch enorme Herausforderungen. So ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein ökonomisches Anliegen, das uns alle betrifft.“