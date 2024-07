Albstadt (ABZ). – Wer am Flughafen warten muss, bis sein Koffer beim Check-in durchleuchtet ist, kommt auf so manche Gedanken. Im Fall von Korn Recycling brachte das Scannen des Gepäcks den Geschäftsführer Alexander Korn laut eigener Aussage auf die Idee, das Verfahren auch auf den Müll anzuwenden.

Korn Recycling nutzt laut eigener Aussage Hightech in der Entsorgung.

Entwickelt wurde eine der weltweit modernsten Anlagen, um Gewerbeabfall zu sortieren und Ersatzbrennstoffe für die Energiegewinnung in Zement- und Kraftwerken aufzubereiten.

Inzwischen setze das Unternehmen auf die ganze Bandbreite von Röntgenstrahlen, Infrarotlicht und Induktion. Denn Hightech hilft, Kunststoffe, Metalle und Mineralik zu erkennen sowie Störstoffe zu detektieren und auszusortieren, aber auch um eine größtmögliche Wertschöpfung bei der Abfallverwertung zu betreiben, betont Korn. Unterstützung bekommt der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb dabei seit Kurzem auch von zwei Cat-Umschlagbaggern MH3026, wie der Baumaschinenhändler Zeppelin berichtet.

100.000 t Müll werden eigenen Angaben zufolge jedes Jahr an Korn Recycling von Unternehmen und Privatpersonen geliefert. Das Abfallaufkommen setze sich zusammen aus Gewerbe- und Industrieabfällen, Sperrmüll sowie kommunalen Abfällen, die genauso recycelt würden wie Baumischabfälle. Diese kommen von Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen, dem Abbruch und Neubau. 4000 Container seien daher in Umlauf und verteilten sich auf die Kunden.

"Wir haben eine schlagkräftige Logistik und vermarkten alle Fraktionen auf Anfrage", so Alexander Korn, der den Familienbetrieb zusammen mit seinem Bruder Markus führt.

Zwei neue Cat MH3026 helfen in der Annahme, beim Erfassen der Störstoffe, beim Beschicken der Ballenpresse und in der Rückverladung. Fotos: Zeppelin

Der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb Korn Recycling beschäftigt laut eigener Aussage 210 Mitarbeiter in der Zentrale in Albstadt und in fünf Niederlassungen im südlichen Baden-Württemberg. Kernkompetenz sei es, Abfälle wieder nutzbar zu machen.

Hierbei helfen die MH3026 in der Annahme, beim Erfassen der Störstoffe, beim Beschicken der Ballenpresse und in der Rückverladung mit. Ausleger mit einer Reichweite von 12,5 m haben sich bewährt. Gesetzt ist auch ein vollhydraulischer Schnellwechsler, um für die unterschiedlichen Tätigkeiten schnell Greifer, Magnet und Schrottschere tauschen zu können. "Was uns sehr unterstützt, ist die im Greifer integrierte Waage, die wir bei der Rückverladung nutzen", erklärt Platzmeister Massimo Zitelli.

Premiumkabine

Was noch zählt, ist eine Premiumkabine, denn auf den Geräten sitzen feste Fahrer. Eine Mitarbeiterin ist Samantha Seidens. Sie arbeitet bei Korn Recycling als Maschinistin und bedient einen der beiden Umschlagbagger.

"Mir war klar, dass sie mal eine gute Fahrerin wird. Auch ihr Vater arbeitet bei uns und sie hat ihn immer begleitet. Sie hat einfach das nötige Gespür für den Umschlagbagger", so Alexander Korn. Dass sie Ahnung hat, bestätigt auch Andreas Theurer, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin-Niederlassung Böblingen, als er einen Cat MH3026 in dem Betrieb vorführte: "Samantha Seidens gab uns ein fundiertes Feedback nach der Vorführung. Sie versteht die Technik und hat sich damit auch auseinandergesetzt."

Der Einsatz, den die Maschinisten absolvieren müssen, ist anspruchsvoll. Denn mit den Umschlagbaggern seien Container stets gut auszuladen. Um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, laufen die Geräte darum im Full Service, den die Zeppelin-Niederlassung Böblingen sicherstellen muss.

"Werkstattmitarbeiter von Korn Recycling sind in engem Austausch mit dem Zeppelin Außendienst. Die Abstimmung erfolgt pragmatisch", meint Alexander Korn. 24.000 Betriebsstunden absolvieren Umschlagbagger – Kettenbagger erreichen zwischen 10.000 bis 15.000 Betriebsstunden, bis sie wieder gegen neue Technik getauscht werden. Aufgeschlossen ist Alexander Korn gegenüber alternativen Antrieben. Einen Elektrobagger hat er eigenen Angaben zufolge im Einsatz, um Tiefbunker zu leeren.

Keine Brandnester

"Unser Abfall soll keine langen Stand- beziehungsweise Liegezeiten haben, damit sich keine Brandnester bilden können", so Alexander Korn. Denn landen E-Zigaretten oder Akkus achtlos im Müll und bleiben die Störstoffe bei der Handsortierung unentdeckt, kann das in der Entsorgung bei der mechanischen Behandlung große Probleme machen, wenn dann deren Isolation beschädigt wird, wie das Unternehmen betont.

Korn Recycling aus Albstadt könne ein Lied davon singen. Denn immer wieder musste deswegen die örtliche Feuerwehr anrücken und Brandherde löschen – ein nicht immer ganz einfaches Unterfangen bei den Mengen an Abfall, so der Betrieb. Dass es sich in jedem Fall lohnt, den Müll aufzubereiten, belegt der Unternehmer laut eigener Aussage mit dem grünen Fußabdruck, den er 2012 erstmals berechnen ließ.

Das Ergebnis: Bei jeder Tonne Gewerbeabfall, die sortiert, aufbereitet und verwertet wird, spare der Betrieb gegenüber einer herkömmlichen Müllverbrennung 690 kg CO2 ein. Im Jahr seien es 69.000 t CO2 bei einem Müllaufkommen von 100.000 t. "Das ist unser Beitrag für den Umweltschutz", so Alexander Korn, "da steckt viel Aufwand dahinter."

Die Zeppelin Baumaschinen GmbH ist nach eigenen Angaben Europas führende Vertriebs- und Serviceorganisation der Baumaschinenbranche und seit 1954 in Deutschland Vertriebs- und Servicepartner von Caterpillar Inc., dem weltgrößten Hersteller von Baumaschinen.

Mit 1836 Mitarbeitern und einem 2022 erwirtschafteten Umsatz von rund 1,16 Milliarden Euro ist die Zeppelin Baumaschinen GmbH die größte Gesellschaft des Zeppelin Konzerns. Zum Produktprogramm zählen neue und gebrauchte Caterpillar Baumaschinen im Bereich von 1 bis 150 t Einsatzgewicht, zum Dienstleistungsspektrum gehören der Service, der bundesweit flächendeckend in 35 Niederlassungen erfolgt, sowie die Beratung und die Finanzierung für die Maschinen. Die Zentrale der Zeppelin Baumaschinen GmbH befinden sich in Garching bei München.