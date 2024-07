Reykjavík/Island (ABZ). – In Island entsteht das hochmoderne "New National Hospital" und Geda ist mit seinen Geräten an den Bauarbeiten beteiligt. Der bayerische Industrie- und Bauaufzughersteller hilft aktuell mit zwei GEDA 3700 Z/ZP-Transportbühnen beim Transport von schwerem Material und den Baustellenarbeitern.

Sowohl das Personal als auch die Materialien und das Werkzeug werden auf eine Höhe von 30 m gebracht. Foto: Geda

In Island entsteht das hochmoderne "New National Hospital" und Geda GmbH ist mit ihren Geräten an den Bauarbeiten beteiligt. Der bayerische Industrie- und Bauaufzughersteller hilft aktuell mit zwei GEDA 3700 Z/ZP-Transportbühnen beim Transport von schwerem Material und den Baustellenarbeitern. In Reykjavík, der Hauptstadt von Island, entsteht gerade ein neues und hochmodernes Krankenhaus – das "New National Hospital".

Das neue Krankenhaus ist auf einen modernen und effizienten Betrieb ausgelegt. Dies merkt man beispielsweise an den Planungen für das Laborzentrum, das durch ein spezielles Rohrpostsystem mit weiteren Abteilungen vernetzt ist und so Proben und Analysen schnell und effizient zum nötigen Einsatzort schicken kann, berichtet Geda.

Eine weitere Besonderheit des Krankenhauses sind die Operationssäle, die bis zu einer gewissen Erdbebenstärke genutzt werden sollen. In den vergangenen Monaten gab es vermehrt Erdbeben auf Island und diese sollen den Krankenhausbetrieb nicht (mehr) beeinflussen. Neben dem "New National Hospital" wird es auch ein Hotel für die Patienten geben, das 75 Zimmer auf vier Etagen umfasst.

Die Einzel-, Familien- und behindertengerechten Zimmer sind mit allen wichtigen Betriebseinheiten des Krankenhauses verbunden und es gibt ein Restaurant im Gebäude sowie eine Sonnenterrasse. Das neue Krankenhaus in Reykjavík wird in jedem Fall ein besonderes Gebäude werden und Geda ist Teil dieses außergewöhnlichen Projekts. Seit Oktober 2023 ist ein GEDA 3700 Z/ZP an den Bauarbeiten des neuen Krankenhauses in Reykjavík beteiligt.

Die zweite Transportbühne folgte. Beide Transportbühnen werden bei den mindestens fünf Jahre dauernden Bauarbeiten des "New National Hospitals" zum Transport von Personal und großen, schweren Materialien verwendet. Außerdem sind sie maßgeblich an der Installation und dem Transport der unterschiedlichen Glaselemente für die Fassade beteiligt.

Geda und der isländische Partner Hoist Vinnulyftur haben in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber eine spezielle, schmale Masthalterung entwickelt, sodass fast alle Fassadenelemente final installiert werden können. Diese Herausforderung war laut eigener Aussage aufgrund der schnellen Ausarbeitung durch die eigene Statik-Abteilung bei Geda und mithilfe der Central Tools von Geda wie dem Installation Designer möglich.

An den Bauarbeiten des neuen Krankenhauses in Reykjavík beteiligt GEDA 3700 Z/ZP. Foto: Geda

Eine Besonderheit bei dieser Baustelle sind die bereits komplett fertig montierten Patientenzimmer, die mit dem GEDA 3700 Z/ZP an die richtige Stelle gebracht werden. Eine Herausforderung, die die Transportbühne mit der Bühne C, mittels ihrer Traglast von 3200 kg und einer Größe von 2,9 x 4 m, laut Unternehmen meistert. Die Bühnengröße und Traglast variiert je nach Modell, maximal sind jedoch 3700 kg Traglast möglich.

Sowohl das Personal als auch die Materialien und das Werkzeug werden dabei auf eine Höhe von 30 m gebracht. Die maximal mögliche Förderhöhe der Transportbühne liegt bei 200 m und das bei einer Hubgeschwindigkeit von 36 m/min im Material- und 12 m/min im Personenmodus. Auf den 30 m Förderhöhe fährt das Gerät sechs Etagen an, die mit doppelten Comfort Etagentüren ausgestattet sind, um einen sicheren Übertritt zum Gebäude zu ermöglichen.

Geda und Hoist Vinnulyftur arbeiten schon seit 2015 zusammen an Projekten in Island. Seit 2017 ist die Firma auch offizieller Geda-Händler und für den Vertrieb der Produkte in Island zuständig. Aufgrund der Größe des Landes ist Hoist Vinnulyftur der einzige Geda-Händler in Island. Die Zusammenarbeit funktioniere aufgrund des persönlichen Kontakts und den zum Teil kundenspezifischen Schulungsangeboten sehr gut und bringe den beiden Unternehmen erfolgreiche Projekte ein.

Dieser Ansatz ist für Geda laut eigener Aussage sehr wichtig, denn der Industrie- und Bauaufzughersteller biete seinen Kunden ein "Rundum-sorglos-Paket" vom Produkt bis hin zum Service. Im Zuge dessen waren der Geschäftsführer und der Technische Leiter von Hoist Vinnulyftur bereits im September 2023 vor Ort bei Geda, um an einem aufgebauten GEDA 3700 Z/ZP geschult zu werden.