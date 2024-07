Regensdorf/Schweiz (ABZ). – Nach dem erfolgreichen Verkauf des Straßenbauprogramms von Volvo CE an die Ammann Group hat diese eigenen Angaben zufolge mit Robert Aebi einen starken Partner in der Schweiz und Süddeutschland gefunden. Der nun geschlossene Vertrag sichert Robert Aebi exklusiv den Handel, die Wartung und den Service für ABG-Straßenfertiger sowie die Produkte der schweren Verdichtung des Ammann Portfolios.

Marcel Zahner ist der Inhaber der Robert Aebi-Gruppe, die jetzt der schweizerischer und süddeutscher Partner der Ammann-Gruppe ist. Foto: Robert Aebi

Zusätzlich bietet das Unternehmen auch Maschinen wie zum Beispiel Grabenstampfer und Rüttelplatten aus dem Bereich der leichten Verdichtung an.

"Die erweiterte Partnerschaft stellt einen wichtigen Wachstumsschritt für unsere gesamte Unternehmensgruppe dar", betont Marcel Zahner, Inhaber und CEO der Robert Aebi Gruppe. "Wir freuen uns sehr, unsere bereits erlangte Kompetenz im Straßenbau sowohl über die Robert Aebi AG in der Schweiz als auch in unserem Verkaufsgebiet in Süddeutschland über die Robert Aebi GmbH weiter nutzen und ausbauen zu können. Ich bin mir sicher, dass wir dank der Portfolioerweiterung neue Potenziale für uns erschließen, indem wir bestehenden und neuen Kunden nun ein noch breiteres Angebot präsentieren können."

Dazu Bernd Holz, Vice President Division Road Equipment der Ammann Bauausrüstung AG, Schweiz: "Mit Robert Aebi haben wir in der Schweiz und auch in Süddeutschland einen starken Partner mit einem ausgezeichneten Kundenstamm und großer Expertise für unser Händlernetzwerk gewonnen."