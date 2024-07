Obfelden/Schweiz (ABZ). – Ende 2023 wurde die Deponie Tambrig in der ehemaligen Kiesgrube Tambrig im schweizerischen Oberfelden um eine komplett neue Aufbereitungshalle mit Schüttboxen, Waschplatz, Gerätelager, et cetera erweitert.

Die Liechtensteiner Bau-Trans AG nutzte Genie-Arbeitsbühnen für die Arbeiten. Foto: Genie

Mit einer Länge von rund 120 m, einer Breite von 75 m und einer maximalen Höhe von knapp 27 m bietet diese Leichtbauhalle Schutz vor Niederschlag sowie neue Möglichkeiten, das angelieferte Material zu separieren. Während des Projekts waren drei Genie-Arbeitsbühnen mehrere Monate im Einsatz.

Die Liechtensteiner Bau-Trans AG, ein Unternehmen der Felbermayr-Gruppe, stellte dazu von Juni bis November die Genie-Teleskoparbeitsbühnen SX-105 XC und S-85 XC sowie eine hybride Gelenkteleskoparbeitsbühne Z-60 FE bereit, um Montagearbeiten in der Höhe durchzuführen.

"Die Genie-Arbeitsbühnen erwiesen sich über die gesamte Bauzeit als äußerst zuverlässig. Damit konnten die Arbeiten ohne Unterbrechungen erfolgen, um den engen Zeitplan einzuhalten. Das Projekt musste unbedingt vor Wintereinbruch abgeschlossen sein, weshalb wir auf absolut verlässliche Bühnen angewiesen waren", berichtet Roger Beck, verantwortlich für die Vermietung von Mobilkranen, Sonder- und Schwerlasttransporten, Gabelstaplern und Arbeitsbühnen bei der Bau-Trans AG. "Da die Bauzeit knapp kalkuliert war, brauchte es zuverlässige Geräte. Stillstände wären bei den knappen Zeitvorgaben nicht möglich gewesen. Dazu kam, dass wir sehr flexible und in kurzer Zeit liefern mussten Deshalb war es für uns immens wichtig, qualitativ erstklassige Bühnen bereitzustellen, die wir dann auch sehr flexible und in kurzer Zeit liefern konnten. So war unser Kunde über die gesamte Projektdauer mit der Abwicklung und den Genie Arbeitsbühnen extrem zufrieden, die unter anderem zur termingerechten Fertigstellung beitrugen. Die Firma Bau-Trans AG und ich bedanken uns bei allen Beteiligten für den tollen Auftrag."

Beim Aufstellen der Außenwände eingesetzt

Die Z-60 FE Hybridmaschine von Genie mit ihrer maximalen Arbeitshöhe von 20,16 m wurde laut Nutzer hauptsächlich beim Aufstellen der Außenwände eingesetzt. Dabei wurde der 1,52 m Gelenkkorbarm mit 135° Schwenkbereich von den Anwender genutzt, sich exakt in Position zu bringen. Und weil die Bühne mit Pendelachssystem und Allradantrieb ausgestattet ist, war auch auf unebenem Gelände jederzeit ausreichend Traktion vorhanden, berichtet das Unternehmen. Wie alle FE-Hybridarbeitsbühnen von Genie komme auch die Z-60 FE mit einer einzigen Batterieladung einen ganzen Arbeitstag aus, während eine Tankfüllung für eine Arbeitswoche ausreicht.

Darüber hinaus vermeide die FE-Technologie von Genie Stillstände: Die Maschine kann laut Hersteller sogar bei schwacher Batterie genutzt werden, da sie mit dem integrierten Generator im Hybridmodus aufgeladen wird. Die beiden Genie Xtra Capacity Arbeitsbühnen lieferten laut Bau-Trans wiederum die notwendige Reichweite und Tragfähigkeit, um mehrere Monteure inklusive Montagematerial auf der Arbeitsplattform auf die erforderliche Höhe zu bringen.

Uneingeschränkte Tragfähigkeit von 300 Kilogramm

Dafür bieten sowohl die SX-105 XC als auch die S-85 XC eine uneingeschränkte Tragfähigkeit von 300 kg und, bei eingeschränktem Arbeitsbereich, sogar 454 kg.

Mit ihrer maximalen Arbeitshöhe von 34 m und 1,52 m langen Gelenkkorbarm komme die SX-105 XC häufig bei Arbeiten zum Einsatz – wie im aktuellen Beispiel bei der Montage, aber auch bei der Inspektion und Wartung von Brücken, in Stadien und Sportarenen, in Gas- und Ölraffinerien, Industrieanlagen sowie an Telekommunikations- und Versorgungseinrichtungen.

Die S-85 XC, die über eine Arbeitshöhe bis 27,91 m und einen 1,52-Meter-Gelenkkorbarm verfügt, wird aufgrund ihrer Reichweite und Tragfähigkeit häufig für allgemeine Baustellen- und Industriearbeiten eingesetzt.