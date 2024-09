Wer schon immer wissen wollte, wie die Schmutzwasserpumpen des Marktführers funktionieren, sollte Tsurumi auf der NordBau besuchen. Foto: Tsurumi

Auch die "Crash-Pumpen" sind dabei. Das sind die Modelle, mit denen der Hersteller mit EU-Sitz in Düsseldorf nach eigenen Angaben kürzlich für Aufsehen sorgte: Pumpen der Baureihen HS und LB überstanden den freien Fall aus 7 m Höhe nahezu unbeschadet. Ein starker Beweis für die Kompetenz des Unternehmens, das seit genau 100 Jahren nur Wasserpumpen baut.

Beide Baureihen decken den für viele GaLaBauer relevanten Bereich bis 600 l/min beziehungsweise 18 m Förderhöhe ab. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr liegt auf Pumpen für "schweres" Wasser – also wenn Schlamm, Sand, Betonit oder große, faserige Feststoffe im Spiel sind. Diese zwingen konventionelles Gerät schnell in die Knie. Tsurumi will Wege gefunden haben, die Standzeit deutlich zu verlängern. Der zentrifugale Ölverteiler, eine der großen Erfindungen der Japaner, ist dabei ein Faktor.

Bemerkenswert ist auch, wie man sich um die elektrische Sicherheit kümmert: Jeder Leiter ist einzeln vergossen und damit hermetisch vor Feuchtigkeit geschützt. Eine Modellreihe für hohe Anforderungen ist die KTD, ein Derivat der KTZ-Baureihe. Tsurumi zeigt sie auf der NordBau und gewährt tiefe Einblicke: Schnittmodelle offenbaren, was man technisch anders macht. Die kleinste gezeigte Pumpe am Stand bewegt 80 l/min beziehungsweise schafft 6 m Förderhöhe, wofür nur 100 W Motorleistung erforderlich sind. Nach oben durchbricht der Hersteller Leistungsgrenzen wie kaum ein anderer (30 m³/min beziehungsweise 216 m).