Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Sicher nach oben geht es mit den Steigtechnik-Produkten von Layher. Das Familienunternehmen bietet für Einsätze im Garten- und Landschaftsbau ein umfangreiches Programm für den schnellen und sicheren Höhenzugang. Dazu gehören die bewährten Leitern für verschiedenste Anforderungen sowie Fahrgerüste wie das Fertiggerüst Zifa. Ausführlich informieren können sich Interessenten vom 11. bis 14. September 2024 auf der Leitmesse GaLaBau in Nürnberg.

Das Zifa von Layher ist das klappbare Fertiggerüst für Arbeiten mit einer Arbeitshöhe von bis zu 7,76 m: einfach und schnell aufzubauen, kompakt zu lagern und zu transportieren – die Grundeinheit selbst in aufgebautem Zustand. Foto: Layher Steigtechnik

Vorgestellt werden nicht nur Leitern wie die komfortable Plattformleiter TOPIC 1074, sondern auch praktische Hilfsmittel wie die klappbare Arbeitsplattform TOPIC 1065 sowie die mobilen Fahrgerüste. Das klappbare Fertiggerüst Zifa überzeugt laut Hersteller beispielsweise sowohl mit einer kompakten Logistik als auch mit einer schnellen Montage. "Mehr erfahren die Profis aus dem Bereich GaLaBau auf der Messe. Unser Team und ich freuen uns, unsere Besucherinnen und Besucher umfassend zu beraten – unsere Gäste dürfen gespannt sein!", so Geschäftsführer Stéphane Blondy.

Mit über 75 Jahren in der Entwicklung und Fertigung von Leitern hat Layher ein umfassendes Angebot an praktischen Hilfsmitteln für den sicheren Höhenzugang im Programm. Layher-Leitern stehen für hohe Qualität, Langlebigkeit sowie Sicherheit beim Arbeiten: Zu den bewährten Qualitätsmerkmalen zählen laut Hersteller die hohe Tragfähigkeit durch die gute Kraftübertragung der 4-fach-verpressten Stufen sowie die hohe Verwindungssteifigkeit durch Wulste entlang der äußeren Holmwand.

Hohe Belastungen möglich

Durch das besondere Leiternholmprofil sind bei geringem Leiterneigengewicht hohe Belastungen möglich. Für einen rutschfesten Aufstieg ist durch die stark geriffelten Trittflächen der 80 mm breiten Stufen inklusive Rutschhemmung R12 ebenfalls gesorgt. Reißfeste Polyester-Gurtbänder dienen als Spreizsicherung. Die spielfrei und unlösbar verschraubten Stahl-Gelenke mit Kunststoffummantelung zeichnen sich darüber hinaus nicht nur durch angenehme Haptik und Optik aus, sondern dank Korrosionsschutz auch durch eine lange Lebensdauer, so der Hersteller. Auf diese Weise stehen die TOPIC Leitern von Layher für Robustheit und Langlebigkeit bei geringem Gewicht und finden Anwendung in vielen Gewerken.

Gewerbliche Nutzer dürfen Leitern gemäß TRBS 2121 Teil 2 nur dann als Arbeitsplatz einsetzen, wenn sie mit beiden Füßen auf einer Stufe mit mindestens 80 mm Auftrittsfläche oder einer Plattform stehen. Layher bietet hierfür ein vielseitiges Angebot an Stufen- und Plattformleitern.

Die Allzweckleiter ist dank Spezialgelenken und schneller Montage ein Multitalent im Einsatz, erklärt der Hersteller. Mit der neuen Allzweckleiter mit Stufen TOPIC 1041 haben die Entwicklungsingenieure die bewährte Lösung gezielt weiterentwickelt und an neue Vorgaben wie die TRBS 2121 Teil 2 angepasst. Dazu wurde speziell die Oberleiter als Arbeitsbereich mit 80 mm tiefen Stufen inklusive einer Rutschfestigkeit R12 in Trittrichtung ausgestattet: im Abstand von 280 mm und damit passend zu der darunterliegenden Sprossenleiter. Dies sorgt nicht nur für einen trittsicheren Auf- und Abstieg sowie ein ergonomischeres Arbeiten, sondern erlaubt auch die einfache Nachrüstung bestehender Allzweckleitern TOPIC 1040.

Beidseitig begehbare Stufenstehleiter



Eine Sprosse als erster Auftritt der Oberleiter ermöglicht zudem einen angenehmen Übergang im Auf- und Abstieg. Die Belastbarkeit liegt bei bis zu 150 kg. Eine weitere bewährte Lösung von Layher ist die beidseitig begehbare Stufenstehleiter TOPIC 1043 mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen. Diese sorgen für ein bequemes und rutschsicheres Arbeiten gemäß R 12 – auch bei Regen und Schmutz. Im aufgeklappten Zustand bilden die oberen Stufen zudem eine große Ablagefläche, die für das Abstellen von Material und Werkzeug genutzt werden kann. Das praktische Hilfsmittel gibt es mit bis 16 Stufen je Seite – inklusive Traverse als Basisverbreiterung. Damit sind Standhöhen bis zu 3,3 m möglich.

Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter oder den sicheren Höhenzugang geht. Für einen sicheren Stand und sicheres Arbeiten sorgt sowohl die 480 x 420 mm große Plattform aus rutschsicherem Riffelblech als auch eine zusätzliche Knieleiste sowie eine auf 1 m Höhe über der Plattform angebrachte Haltevorrichtung in Form einer zweigeteilten Werkzeugablageschale aus Aluminium. Beidseitig am Holm montierte Handläufe ermöglichen einen sicheren Halt beim Auf- und Abstieg, Traversen als Basisverbreiterung erhöhen zudem die Standfestigkeit der Leiter.

Praktisch im Handling: Die Aluminium-Handläufe lassen sich werkzeuglos schnell und einfach einklappen. Dies spart nicht nur Zeit sowie Platz bei Lagerung und Transport, sondern verhindert auch ein Verlieren von Einzelteilen.

Im Gegensatz zu konisch geformten Leitern können bei der Plattformleiter TOPIC 1074 die Traversen zur weiteren Reduzierung des Transportvolumens schnell demontiert werden. Bei Transport und Lagerung ist so deutlich weniger Platz nötig. Eine druckfeste Spreizsicherung zwischen Steig- und Stützseite verhindert das unbeabsichtigte Zusammenklappen beim Auf- und Abstieg. In Verbindung mit den optionalen Traversenrollen lässt sich die Leiter außerdem schnell und einfach in Gebrauchsstellung horizontal verschieben und sofort weiter nutzen – für schnelles und effizientes Arbeiten.

Wirtschaftliche Lösung



Mit der klappbaren Arbeitsplattform 1065 hat Layher eine wirtschaftliche Lösung für sicheres und zugleich komfortables Arbeiten im Innen- und Außenbereich im Programm, heißt es weiter. Die von der BG BAU geförderte Lösung besteht aus einer leichten und stabilen Aluminium-Konstruktion sowie einer hochwertigen Sperrholzplatte. Das leichte Gewicht von 15,8 kg, das kompakte Transportmaß und die praktische Griffmulde sorgen für Effizienz bei Lagerung und Transport. Scharniere mit automatisch einrastenden Schnellverschlüssen gewährleisten zudem einen schnellen Auf- und Abbau. Sicherheit beim Arbeiten mit einer Arbeitshöhe von bis zu 2,65 m ist ebenfalls gegeben: Auf der großzügigen Standfläche von 1500 x 500 mm können zwei Personen komfortabel arbeiten – die Belastbarkeit der Arbeitsplattform liegt bei bis zu 300 kg. Die Plattform mit rutschhemmendem Belag und die 280 mm tiefen geriffelten Stufen mit R12-Rutschhemmung in Trittrichtung bieten eine hohe Trittsicherheit.

Je nach Anforderung stehen im Layher Baukasten passende Fahrgerüste zur Verfügung: schnell montiert, sicher in der Anwendung sowie effizient bei Lagerung und Transport. Für Arbeiten in geringeren Höhen ist das "Fertiggerüst" Zifa eine Lösung. Dieses lässt sich flach zusammengefaltet lagern und transportieren sowie zur Nutzung einfach wieder auseinanderziehen. Dann noch Boden einlegen – fertig ist das Fahrgerüst mit einer komfortablen Arbeitsbühne von 0,75 x 1,8 m und einer zulässigen Verkehrslast von 2 kN/m². Dank kompakter Maße kann die Grundeinheit selbst vollgepackt problemlos durch Zimmertüren mit Standardmaß gefahren werden. Durch das Baukastenprinzip sind aber auch Arbeitshöhen bis knapp 8 m Höhe via P2-Sicherheitsaufbau problemlos realisierbar. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit, die Ausstattung mit Gerüststützen ist ebenfalls möglich. Erhältlich sind Layher-Fahrgerüste ebenfalls beim qualifizierten Fachhandel.

Für alle weiteren Anforderungen bieten die Layher-Fahrgerüste Profis in Bauhandwerk und Industrie ohne aufwendigen Materialbedarf individuelle Lösungen für jede Aufgabenstellung. Dank des Uni-Baukastenprinzips lassen sich die Bauteile bei geringem Logistikaufwand flexibel zu unterschiedlichen Systemlösungen kombinieren.

Layher Steigtechnik stellt aus auf der GaLaBau in Halle 7, Stand 328.