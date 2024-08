Auf Baustellen im Bereich Hoch-, Tief- und Brückenbau gibt es für Bauunternehmen neben der eigentlichen Bautätigkeit eine Vielzahl an Aufgaben: vom Baustellenschild über Zugänge zur Baugrube oder Schalung bis hin zu Graben- oder Kabelbrücken.

Bewehrungsgerüste aus dem Layher AllroundGerüst können laut Hersteller nicht nur schnell auf- und abgebaut werden, sondern bieten auch ein hohes Maß an Flexibilität. Baustellenanforderungen sollen sich auf diese Weise problemlos umsetzen lassen. Ein sicherer Zugang zu allen relevanten Bauteilen ist ebenfalls gegeben, versichert der Hersteller. Wird ein ungestörter Zugang zur Wandbewehrung gefordert, soll durch Abstützen oder Basisverbreiterung teilweise sogar auf eine Verankerung verzichtet werden können. Die Konstruktionen sind zudem als komplette Einheit mit Kran versetzbar – ein Ab- und erneuter Wiederaufbau ist nicht erforderlich. Foto: Layher

Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Neben Notlösungen aus Holz kommen laut Layher für diese Anforderungen auch projektbezogen gefertigte Stahlkonstruktionen zum Einsatz. Neben einer lohnintensiven Fertigung können diese Sonderlösungen in der Regel nicht mehr für andere Projekte verwendet werden. Mit dem AllroundGerüst steht den eigenen Angaben zufolge für diese Anforderungen ein ganzheitlicher Lösungsansatz und damit eine deutlich wirtschaftlichere Alternative zur Verfügung, denn das Einsatzspektrum "im und am Bau" ist nahezu unbegrenzt. Dazu gehören nicht nur klassische Fassadengerüste, sondern auch Trag- und Bewehrungsgerüste, Treppentürme und Überbrückungen sowie Baustellenschutz – also Überdachungen oder Einhausungen.

Schnelle Montage

Basis für alle temporären Konstruktionen sind die drei Grundbauteile des AllroundGerüsts – also Stiele, Riegel, und Diagonalen. Diese lassen sich laut Hersteller durch ihre hohe Tragfähigkeit und selbstsichernde Keilschlossverbindung AutoLock schnell und materialsparend montieren und dank verschiedener Standardlängen flexibel an Gebäudegeometrien, Grundrisse und topographische Besonderheiten anpassen. Für weitere Aufgabenstellungen stehen im Layher-Baukasten zudem passende Ergänzungsbauteile zur Verfügung. In Verbindung mit einer Treppenwange wird aus den Allround-Stielen, -Riegeln, -Diagonalen und Systemböden schnell ein Bautreppenturm, heißt es seitens des Unternehmens. Mit einem speziellen Adapter sollen sich aus den Grundbauteilen Hohlwandkonsolen für Betonierarbeiten errichten lassen. Kombiniert mit den Allround Traggerüstrahmen TG 60 entstehen aus dem AllroundGerüst Traggerüsttürme mit einer Stieltragfähigkeit von bis zu 6 t.

Klassische Arbeitsgerüste, Treppentürme und Überbrückungen sowie Trag- und Bewehrungsgerüste. All diese Anforderungen lassen sich mit dem modular aufgebauten AllroundGerüst von Layher eigenen Angaben zufolge schnell und sicher aus Serienteilen realisieren sowie optimal an die Baustellengegebenheiten anpassen. Das Ergebnis ist ein Mehr an Sicherheit und Effizienz. Foto: Layher

Schnelle Verfügbarkeitvon Serienteilen

Effizienz beinhaltet dabei Layher zufolge auch die Themen Planung und Logistik. Für die Planung gibt es für Layher-Kunden nicht nur die integrierte Softwarelösung LayPLAN SUITE sowie eine umfangreiche Technische Dokumentation inklusive detaillierter Aufbau- und Verwendungsanleitungen, sondern auch die Unterstützung der Layher-Anwendungsingenieure mit Anwendungs- und Baustellenberatung sowie Ausführungsplanung und Projektbegleitung, Aufbauhilfe durch praxiserfahrene Richtmeister – oder Schulungen und Seminare, versichert das Unternehmen.

Steht die Planung, kann die Umsetzung zeitnah erfolgen. Sowohl die Grund- als auch die Ergänzungsbauteile des AllroundGerüsts sind Serienteile, die kurzfristig dem Bekunden des Herstellers nachgeliefert oder in einem über 30 Service-Stützpunkte von Layher abgeholt werden können. So sollen sich selbst neue Aufgabenstellungen kurzfristig beginnen und termingerecht abwickeln lassen. Mehr zu den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Layher AllroundGerüsts ist im Videoclip unter yt-arambau-de.layher.com zu erfahren.