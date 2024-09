München (ABZ). – Die Firma Roggermaier aus München hat kürzlich einen zweiten RUTHMANNSTEIGER T 900 HF erworben, wie der Hersteller Ruthmann berichtet. Diese außergewöhnliche Investition unterstreicht Ruthmann zufolge die Zufriedenheit des Unternehmens mit diesem Arbeitsgerät und hebt Roggermaier als Vorreiter in Deutschland hervor.

Die Firma Roggermaier investiert als erstes Unternehmen in Deutschland in ihren zweiten Ruthmann STEIGER T 900 HF. Christian Roß (Ruthmann, v. l.), Horst Bröcker, Sarah Krolo, Bernd Schade und Christian Cech (alle Roggermaier) und Marc Malpohl (Ruthmann). Foto: Ruthmann

Mit einer Arbeitshöhe von 90 m, einer maximalen Korblast von 600 kg und einer seitlichen Reichweite von 42 m, eröffne der RUTHMANNSTEIGER T 900 HF neue Horizonte für Höhenzugangsarbeiten. Seine Highflex-Technologie ermöglicht ein flexibles "up, over and back"-Arbeiten, während der Schwenkwinkel des highflexRÜSSEL 220° und der Drehwinkel des highflexKorbs 440° beträgt.



Ein Merkmal des RUTHMANNSTEIGER T 900 HF ist laut Herstellerangaben das integrierte Dynamische Reichweiten System (DRS), das eine Echtzeit-Reichweitenberechnung auf Basis der individuellen STEIGER-Konfiguration bietet. Diese Funktion ist eine wesentliche Ergänzung für die Sicherheit und Effizienz bei Höhenarbeiten und unterstreicht die Innovation, die in dieses Gerät eingeflossen ist. Der STEIGER T 900 HF verfügt zudem über ein Doppelkonzept, das SKY- und HEIGHTperformance Modus beinhaltet, was den Bedienern eine breite Palette von Möglichkeiten für verschiedene Anwendungsszenarien bietet.

Roggermaier, gegründet im Jahr 1983 mit einem einzigen Anhänger-Gelenklift, hat sich Ruthmann zufolge kontinuierlich zu einem Unternehmen mit über 2000 Arbeitsbühnen, Staplern und Minikränen entwickelt. Heute beschäftigt das Unternehmen 200 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in Bayern und hat sich darauf spezialisiert, erstklassige Maschinen und hervorragenden Service für Kunden anzubieten.

Qualität, Verlässlichkeit und ein sicheres Gespür für einen gesunden Fortschritt sind die zentralen Werte und Erfolgsfaktoren des Unternehmens Roggermaier, wie Ruthmann betont.