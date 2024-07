Hamburg/Berlin/München (ABZ). – Selbst das kleinste Bauprojekt kann nur dann starten, wenn das passende Gerüst- und Schalungsmaterial zur Verfügung steht. Und je komplexer und langwieriger das Bauvorhaben, umso größer wird die Herausforderung, die notwendigen Bauteile jeweils just in time vor Ort zu haben. "Vor Ort" ist daher genau das richtige Stichwort für Peri, denn der Gerüst- und Schalungshersteller baut sein Lager- und Schulungsnetz in Deutschland immer weiter aus – zuletzt in Hamburg, Berlin und München.

Ob für Gerüstbauer, Bauunternehmen oder Handwerksbetriebe: Kundennähe, Materialverfügbarkeit und Service werden laut eigener Aussage an jedem der Peri-Standorte großgeschrieben. Dabei gehe es dem Schalungs- und Gerüsthersteller nicht allein um die deutschlandweite und schnelle Bereitstellung von Systemlösungen oder speziellen Gerüstbauteilen und Schalungen. Oft mindestens ebenso wichtig für Unternehmen, die vor einem Projekt stehen, sind umfassende Schulungen zum verwendeten Material und die Unterstützung von erfahrenen Experten bei der Vorbereitung und Realisierung. Denn erst mit einer effektiven Planung und mit einem Team, das den effizienten Umgang mit Gerüst und Schalung beherrscht, können die beteiligten Betriebe auf der Baustelle das Optimum an Tempo und Kostenersparnis herausholen. Und darin liege letztendlich der Schlüssel zu einem erfolgreichen Projektablauf. Unternehmen, die dabei einen gut aufgestellten Partner an ihrer Seite haben, sind laut Unternehmen also klar im Vorteil.

Voraussetzung für eine zuverlässige Partnerschaft mit einem Gerüst- und Schalungshersteller ist aus Sicht von Peri allerdings Regionalität. Ein lokaler Ansprechpartner sei insbesondere im Gerüstbau unabdingbar – viele Betriebe agieren in einem Umkreis von etwa 50 km und möchten kurzfristig Material beschaffen können, ohne weite Transportwege in Kauf nehmen zu müssen. Um die Bedürfnisse seiner Kunden bestmöglich zu erfüllen, hat Peri eigenen Angaben zufolge ein Netz aus zahlreichen Standorten in ganz Deutschland aufgebaut. Dazu zählen 16 Vertriebsstandorte, zwölf Lagerstandorte, die in der Regel an die Vertriebsstandorte angegliedert sind, und sechs Competence Center. An allen Lagerstandorten können Bauunternehmen, Gerüstbauer und Handwerker Gerüstmaterial von Peri anmieten oder kaufen, an fast allen außerdem auch Schalungssysteme des Herstellers. Die Mitarbeitenden in den Niederlassungen übernehmen jeweils dann die komplette Abwicklung des Auftrags- und Projektmanagements bei einer Anmietung oder einem Kauf, versichert der Hersteller.

Aber nicht nur das: Kunden, die ihre Projekte zusammen mit kompetenten Experten durchführen wollen, können sich in den Niederlassungen auch an die angeschlossenen technischen Büros wenden. Die laut Peri erfahrenen Fachberater helfen auf Wunsch bei der Planung, der Arbeitsvorbereitung, der Materialbeschaffung, dem Frachtmanagement und der Abwicklung auf der Baustelle. Stehe ein besonders großes und komplexes Projekt an, können zusätzlich die sechs Competence Center in Weißenhorn, Cottbus und Bobenheim-Roxheim herangezogen werden, um beispielsweise zeitlich noch detaillierter zu planen, die Projektleitung auf einer Baustelle zu übernehmen oder auch Sonderaufgaben wie statische Berechnungen durchzuführen.

Selbst das beste Schalungs- oder Gerüstsystem brauche Planer und Monteure, die sich in der Materie auskennen, um die Vorteile, die zum Beispiel der PERI-UP-Gerüstbaukasten oder die MAXIMO-Rahmenschalung bieten, vollständig nutzen zu können.

Peri legt eigenem Bekunden entsprechend daher besonderen Wert auf umfassende Schulungen vor Ort, die individuell auf die Anforderungen der jeweiligen Kunden und Bauprojekte zugeschnitten sind.

Die fachkundige Durchführung und das spezielle Know-how der Experten sollen eine hochwertige Weiterbildung in Bezug auf das anstehende Projekt garantieren und sollen dauerhaft einen echten Mehrwert für die Unternehmen und ihre Mitarbeitenden bilden.

Zusätzlich zu den bisherigen Schulungsstandorten in Weißenhorn, Dresden/Rackwitz, Düsseldorf und Frankfurt/Stockstadt, hat Peri im April dieses Jahres ein neues Trainingszentrum in Garstedt bei Hamburg eröffnet. Das heißt, auch Bauunternehmen und Gerüstbaubetriebe in Norddeutschland können ihre Kompetenzen im Gerüst- und Schalungsbereich mithilfe der Schulungen ab sofort direkt vor Ort ausbauen und bekommen im dortigen Ausstellungsbereich einen tiefen Einblick in die Produkt- und Lösungswelt des Herstellers.

Schon die letztjährige Eröffnung einer Ausstellungshalle bei Frankfurt am Main hat großes Interesse geweckt und Peri dazu bewogen, die Produkte aus der Gerüst- und Schalungswelt noch erlebbarer zu machen. Wer rund um Berlin oder München schnell und unkompliziert zusätzliches Gerüstmaterial benötigt, wird jetzt an den beiden neuen Lagerstandorten fündig. Mitten in Berlin, auf dem Gelände der Gerüstpark GmbH & Co. KG, können Gerüstbauer und Handwerker seit diesem Frühjahr im Kaufabhollager diverse Gerüstbauteile beziehen – sogar direkt vor Ort, ohne vorherige Kontaktaufnahme oder Anforderung, heißt es. Ähnlich gut erreichbar sei auch das neue Lager in München Karlsfeld für Schalungs- und Gerüstmaterial, da es verkehrsgünstig direkt am Autobahnring München liegt.

Das Gesamtpaket aus regionaler Kundennähe, schnell verfügbaren Systemen und zusätzlicher Expertise ist für alle Unternehmen, die im Bau und Gerüstbau aktiv sind, ein attraktives Angebot, versichert Peri. Bei jedem Projekt stehe der Hersteller den Betrieben bei Bedarf von Anfang bis Ende zur Seite und ermögliche das Anmieten oder den Ankauf des benötigten Materials in kurzer Zeit. Mit seinem jetzt noch einmal erweiterten Netzwerk an Standorten ist der Gerüst- und Schalungshersteller eigener Überzeugung entsprechend für alle seine Kunden deutschlandweit in ihrer Nähe.