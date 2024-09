Erstmals mit an Bord sind die Maschinen aus dem Hause Ammann. Foto: Volvo CE/Swecon

"Die Messe NordBau steht auch in diesem Jahr wieder fest in unserem Kalender. Wir haben wieder viele interessante Themen im Gepäck und freuen uns auf einen aktiven Dialog mit den Gästen unseres Messestandes," so Swecon-Geschäftsführer Falk Bösche. "Natürlich bieten wir unseren Besuchern wieder aktive Maschinendemonstrationen auf unserem Demo-Gelände an. Unsere Produktberater stehen hier mit Rat und Tat zur Seite und freuen sich auf Kundschaft und Austausch von Fachinformationen," so Falk Bösche weiter. Neben dem praktischen Zugang zu den Maschinen, bietet der Handelspartner von Volvo Construction Equipment und Ammann auch wieder viele Themen in der Maschinenausstellung an.

Gemeinsam mit neuem Partner

Erstmals mit an Bord sind die Maschinen aus dem Hause Ammann. "Wir freuen uns über den ersten gemeinsamen Auftritt mit unserem neuen Partner. Die Integration in unsere Organisation ist soweit abgeschlossen. Service- und Vertriebsstruktur bleiben wie gehabt aktiv, mit allen bekannten Zentralkoordinatoren und Ansprechpartnern. Weiterhin wird eine Erweiterung der Produktpallette für unseren Vertrieb in Kürze erfolgen.

Bis dato betreuen wir exklusiv die Produkte Straßenfertiger und schwere Tandemwalzen", erklärt Volker Fischer, Verkaufsleiter Key Account Road Machinery. Auf der Messe wird mit der ARP 75 eine gelenkte Tandemwalze gezeigt. Die ARP 75 ermöglicht hohe Manövrierfähigkeit und verfügt über ein ergonomisches Steuerungssystem mit ausgezeichneter Rundumsicht aus der Kabine. Die Tandemwalze ist vielseitig einsetzbar und überzeugt sowohl auf offenen, geraden Baustellen wie Autobahnen und Landstraßen als auch im innerstädtischen Bereich und bei engen Verhältnissen wie zum Beispiel der Anlage von Kreisverkehren.

Für die Produktklasse der Straßenfertiger geht der P7820D ABG in Neumünster an den Start. Der Ammann ABG 7820 bietet mit einer Fertigungsbreite von bis zu 11 m eine hohe Produktivität für große Straßenbauprojekte. Dieser langlebig konstruierte Fertiger überzeugt mit einer einfachen Bedienung der Bohle durch ein übersichtliches Bedienpult. Dank intuitiver Bedienelemente, überlegener Bohlentechnologie und hervorragender Sicht liefert er Schicht für Schicht erstklassige Qualität.

Flaggschiff der Volvo-Maschinenflotte auf der NordBau ist in diesem Jahr ein Bagger der neuen Maschinengeneration aus dem Hause Volvo Construction Equipment. Die ersten Modelle, die Volvo CE auf den europäischen Märkten eingeführt hat, sind die Raupenbagger EC230, EC400 und EC500.

Das Trio feierte im Sommer in Schweden Premiere und wird in Neumünster durch den EC230 repräsentiert, der die komplette Palette neuer Funktionen zeigt, mit denen die neuen Modelle an den Start gehen. Das neue Maschinendesign ist vor allem auf den Arbeitsalltag des Fahrers zugeschnitten. "Die neue Kabine bietet neben einem neuen Design noch mehr Platz und Komfort, unter anderem mit einer Kühlbox, einem neuen Deluxe-Sitz sowie dem optimierten Einstieg" erklärt Swecon Produktmanager Torben Hagemann.

Ein effizienteres Kühlsystem, eine Motordrehzahlregelung und eine optimierte Hydraulikpumpe in Verbindung mit der elektrohydraulischen Steuerung reduzieren den Energieverbrauch der Maschine auf ein Minimum. Die Auto Power Boost-Funktion gewährleistet die automatische Anpassung des Systemdrucks. Diese zusätzlichen Funktionen führen nicht nur zu einer erhöhten Kraftstoffeffizienz, sondern zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten (TCO). Das Thema Sicherheit wird ebenfalls großgeschrieben: Volvo Smart View bietet dem Fahrer mit HD-Kameras eine 360-Grad-Sicht auf die Umgebung der Maschine. Zusätzlich unterstützt das neue Radarsystem mit Hindernis- und Personenerkennung. "Die neue Baggergeneration spricht in sämtlichen Punkten für sich. Einfach bei uns vorbeikommen und begeistert sein", so Torben Hagemann.



Nordbau 2024 Zur NordBau Ausstellerliste Aussteller auf der NordBau 2024 vom 04.09.– 08.09.2024 in Neumünster.

Flaggschiff der Volvo-Maschinenflotte auf der NordBau ist in diesem Jahr ein Bagger der neuen Maschinengeneration. Der Volvo EC230 repräsentiert die komplette Palette neuer Funktionen, mit denen die Modelle an den Start gehen. Foto: Volvo CE/Swecon

Vor einem Jahrzehnt eingeführt und immer noch stark: Die 20-Tonnen-Radlader Volvo L110H und L120H haben nach Unternehmensangaben einen komplett neuen Motor, sowie eine neue Elektronik und eine ganze Reihe wartungsfreundlicher Funktionen für höhere Leistung und längere Betriebszeit erhalten.

So regeneriert der neue Volvo-Motor den Dieselpartikelfilter automatisch, sodass ein Abwarten des Prozesses nicht mehr nötig ist. Der Motor verfügt außerdem über eine neue Kraftstoffförderpumpe mit elektrischer Entlüftung der Kraftstofffilter, die u. a. zu einer Verlängerung der Wartungsintervalle auf 1000 Stunden beitragen. Beide Radlader Modelle haben mit Volvo Co-Pilot 2.0 ein Update des bisherigen Volvo Co-Pilot der 1. Generation erhalten und verfügen damit über einige neue Zusatzfunktionen. Das System wird mit einem größeren, hochauflösenden Display von 12,8 Zoll geliefert und bietet neue Versionen der Load Assist Apps, zum Beispiel On-Board-Wägesystem (OBW), Fahrer-Coaching und Reifendrucküberwachung. Diese wurden an das Volvo Co-Pilot 2.0 angepasst.

Kamera und Radar

Hinzukommen neue Anwendungen für ausführliche Maschineninformationen, Kamera und Radar, sowie ein integriertes DAB-Radio, Freisprecheinrichtung und Bluetooth-Anbindung. Eine zusätzliche Werkzeug-App namens Utility ergänzt die umfangreichen Neuerungen. Neben dem Bildschirm und der elektronischen Steuereinheit wird auch die Rückfahrkamera aktualisiert. Diese ist nun eine hochauflösende Digitalkamera.

Durch das hochkant verbaute Display können die Load Assist Apps gleichzeitig mit dem Bild der Rückfahrkamera angezeigt werden. "Die neue Radlader-Generation mit dem Update des Volvo Co-Pilot kann auf dem Swecon Messestand auf der NordBau besichtigt werden – wir freuen uns über zahlreiche interessante Fachgespräche dazu", so Produktspezialist Thomas Brandenstein.

Batterieelektrischer Kettenbagger

Mit dem Volvo EC230 Electric, den Swecon auf der NordBau als echtes Highlight und Flaggschiff der Elektroflotte präsentiert, hat Volvo CE einen ersten mittelgroßen, batterieelektrischen Kettenbagger im Programm. "Der 23-Tonnen-Bagger bietet die gleiche Leistung wie ein vergleichbares Diesel-Modell, ist dabei aber emissionsfrei, geräusch- und vibrationsarm. Dieses neue Arbeitsumfeld kann ebenfalls gerne auf der NordBau live besichtigt werden", berichtet Produktspezialist Tobias Speiser. "Sein Elektromotor liefert eine Spitzenleistung von 160 kW, wobei der Antrieb von Lithium-Ionen-Batterien mit 264 kW Gesamtkapazität gespeist wird und mit einer schnellen Zwischenladung für einen vollen achtstündigen Arbeitstag ausgelegt ist", so Tobias Speiser weiter.

Der Elektrobagger ist mit einem CCS2-Anschluss für Schnellladungen bis 150 kW ausgestattet, im Lieferumfang ist aber auch ein 22 kW-Ladekabel (Typ 2) für eine normale 32A-CEE-Steckdose enthalten. Eine weitere Option bildet die mobile Power Unit PU500 oder eine 150 kW Schnellladesäule, die speziell für die Anforderungen des EC230 Electric entwickelt wurde. Die Power Unit, PU40, die ebenfalls in Neumünster vor Ort ist, bietet neben dem Laden der kompakten Baumaschinen außerdem den Vorteil, dass man damit auf der Baustelle weitere elektrische Geräte betreiben kann. Weitere Maschinen aus dem mittlerweile fünf Maschinen umfassenden Elektroprogramm der Kompaktmaschinen von Volvo CE sind ebenfalls auf der Messe zu sehen, sodass die kompakte Elektroflotte von Volvo CE mit den ausgestellten Maschinen L20 Electric, L25 Electric, EC18 Electric und ECR25 Electric annähernd komplett ist. Auch hier gilt: Vorbeikommen und überzeugen lassen.

Wer Maschinen mieten möchte, der ist bei Swecon smartrent an der richtigen Adresse: Der Bereich Vermietung ist auch dieses Jahr wieder in Neumünster vertreten und präsentiert den Webshop von Swecon smartrent. Die gesamte Mietflotte ist unter www.swecon-shop.de nur einen Klick weit entfernt und bietet den Kunden die Möglichkeit, bequem und von überall auf die Mietmaschinen von Swecon smartrent in Echtzeit zuzugreifen. Und für alle, die sich für bereits erfahrene Maschinen interessieren steht die Swecon Gebrauchtmaschinenabteilung mit Rat und Tat zur Seite. Der Swecon Service hat in diesem Jahr auch wieder viele spannende Themen im Gepäck: Das Kundenportal mySwecon steht seit dem Frühjahr 2024 als App-Version zur Verfügung und wird dank einer kleinen Erweiterung zum Flottenmanagementsystem.

SweconNect liefert nach einem einfachen Einbau zuverlässig Maschinendaten auch bei Kompaktmaschinen und Altgeräten und das herstellerunabhängig. "Wir freuen uns auf die NordBau 2024 und sind überzeugt, durch die Vielfalt an Themen und Maschinen und eine gute Mischung aus unserem Produkt- und Leistungsportfolio zu präsentieren. Interessante Messetage auf dem Swecon-Messestand sind garantiert", so Swecon Geschäftsführer Falk Bösche.