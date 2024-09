Ammann räumt laut eigener Aussage mit der Vorstellung auf, dass man bei der Leistung von elektrisch betriebenen Rüttelplatten,Walzen oder Stampfern Kompromisse eingehen müsste.

Landschaftsgärtner zaubern grüne Oasen, Parks und Sportanlagen in städtischen Gebieten. Damit das Grün richtig zur Geltung kommt, braucht es Begrenzungen und Wege, also Verdichtung und Stabilität im Untergrund. Das kommen die Maschinen und Geräte von Ammann ins Spiel.

"Zum Modellieren im Gelände ist die Verdichtung von Böden ein fester Bestandteil. Ammann bietet mit den Maschinen der leichten Verdichter ideale Lösungen für den GaLaBau", sagt Thilo Ohlraun, Vertriebsleiter Deutschland bei Ammann Verdichtung. Für die leichte Verdichtung hat Ammann immer mehr Maschinen mit Elektroantrieb im Programm. Gerade im dicht besiedelten, innerstädtischen Raum steigen die Anforderungen nach einer nachhaltigen, leisen und emissionsfreien Baustelle.

"Wir haben elektrische Stampfer, Rüttelplatten und eine Walze, die in ihrer Leistung und Produktivität ihren diesel- und benzinbetriebenen Geschwistern in nichts nachstehen. Diese Maschinen arbeiten mit der von Ammann bekannten Leistung und Qualität, nur eben in leise und sauber", erläutert Thilo Ohlraun. Ammann räume mit der Vorstellung auf, dass man bei der Leistung von elektrisch betriebenen Rüttelplatten, Walzen oder Stampfern Kompromisse eingehen müsste.

Der e-Stampfer eATR 68 hat, wie das bewährte Verbrennermodell, eine Sprunghöhe von 65 mm und eine Schlagzahl von 11 Hz.

Mit den vorwärtslaufenden elektrischen Rüttelplatten eAPF 12/40 beziehungsweise 12/50 haben Landschaftsgärtner laut Hersteller alle Freiheitsgrade:



Fotos: Ammann

Sie sollen sich leicht führen lassen, auch am Hang und jedes Material effizient verdichten. Für Pflasterarbeiten lasse sich eine Pflastermatte einfach und werkzeuglos montieren.

Der Pluspunkt dem Hersteller zufolge: Durch die beim Elektromotor bessere Geschwindigkeits- und Drehmomentsteuerung verdichten sie noch präziser und effizienter. Bei den Akkus setzt Ammann eigenen Angaben zufolge, ebenso wie viele andere Baumaschinenhersteller, auf die Technik von Honda.

Sie sollen eine lange Lebensdauer haben, hohe Kapazität bieten und sind – ein Vorteil – bei gleicher Akku-Größe auf verschiedenen Baumaschinen austauschbar. Mit der schweren hydrostatischen Rüttelplatte eAPH 70/95 bringt Ammann eigenem Bekunden nach die branchenweit erste elektrisch angetriebene Maschine in dieser Gewichtsklasse auf den Markt. Sie verdichte mit dem bewährten 3-Wellen-Erregersystem. "Steigungen und bindige Böden sind kein Problem. Die eAPH 70/95 meistert Hinterfüllungsarbeiten perfekt", erzählt Ohlraun. Die eAPH arbeitet mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 9,2 kWh.

Zu eMission, dem e-Programm der Ammann-Verdichter, gehört noch die vollelektrische Tandemwalze eARX26-2. Die Antriebs- und Vibrationsmotoren sind mit rekuperativer Technik ausgestattet – so reicht, so der Hersteller, eine Akku-Ladung in der Regel für eine 8-Stunden-Schicht. Geladen sind die Akkus, egal ob fest verbaut wie bei der hydrostatischen Rüttelplatte eAPH oder austauschbar wie beim Stampfer oder den vorwärtslaufenden Vibrationsplatten, schnell und problemlos – über Nacht oder, bei Bedarf, in einem kürzeren Zeitraum auch während einer Schicht, berichtet das Unternehmen.

"Übrigens: Gerade die geringeren Betriebskosten und die verbesserte Effizienz machen unsere e-Verdichter auch für Mietparks interessant", schließt Vertriebsleiter Thilo Ohlraun seine Erklärung ab.

Ammann präsentiert die e-Verdichter-Flotte für grünblaue Projekte auf der GaLaBau 2024 in Nürnberg, Halle 7, Stand 415.