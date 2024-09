Ismaning (ABZ). – Renault Trucks und Kühne+Nagel kooperieren bei der Dekarbonisierung: Wie der Lkw-Hersteller mitteilt, stockt der Logistikdienstleister seine Fahrzeugflotte mit weiteren sechs vollelektrischen Fahrzeugen des französischen Unternehmens auf. Die Renault Trucks E-Tech D 16 4x2 werden an verschiedenen Standorten in Deutschland für den Gütertransfer eingesetzt.

Der Logistik-Dienstleister Kühne+Nagel setzt auf vollelektrische Lkw von Renault Trucks. Foto: Renault Trucks

Ein Fahrzeug befindet sich bereits seit über einem Jahr in Hamburg im Einsatz. Nach der erfolgreichen Testphase eines Renault Trucks E-Tech D werden nun fünf weitere Fahrzeuge dieser Art an Kühne+Nagel ausgeliefert: ein zusätzliches Fahrzeug für den Standort Hamburg, zwei für Limbach-Oberfrohna und zwei für Straubing.



Die Logistikbranche trägt etwa 8 Prozent zu den weltweiten CO2-Emissionen bei. Nach eigenen Angaben fühlt sich Kühne+Nagel den wissenschaftlichen Zielen der Science Based Target Initiative (SBTi) verpflichtet. Als Vorreiter in der Branche hat sich Kühne+Nagel dazu verpflichtet, diesen Prozentsatz signifikant zu verringern. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die direkten und unvermeidbaren CO2-Emissionen seit 2020 zu kompensieren. Zudem will Kühne+Nagel seinen CO2-Fußabdruck in der Logistik bis Ende 2030 um 33 Prozent mindern. Das Unternehmen bietet verschiedene Lösungen an, um seine Kunden bei der Senkung der CO2-Emissionen zu unterstützen. Renault Trucks ist bei der Umsetzung ein wichtiger Partner.

"Die neuen E-Trucks aus dem Hause Renault Trucks sind ein weiterer wichtiger Baustein, um unsere Elektrifizierungsstrategie im Landverkehr im Rahmen unserer Roadmap 2026 erfolgreich umzusetzen", sagt Tobias Jerschke, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Kühne+Nagel Deutschland. Renault Trucks hat sich seinerseits eigenen Angaben zufolge dazu verpflichtet, die Dekarbonisierung in seinem Unternehmen zu beschleunigen, um dem Temperaturanstieg auf der Erde entgegenzuwirken.

Der französische Hersteller hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 eine zu 100 Prozent fossilfreie Flotte zu betreiben. Erreicht werden soll dies durch E-Trucks, die 50 Prozent der Verkäufe ausmachen sollen bis 2030. "Die Zusammenarbeit mit Kühne+Nagel freut mich sehr", sagt Frederic Ruesche, Geschäftsführer von Renault Trucks Deutschland. "Es ist klar, dass wir nur gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen können. Durch die Zusammenarbeit mit einem der größten Logistik- und Gütertransferunternehmen, Kühne+Nagel, können wir signifikant CO2-Emissionen einsparen."

Renault Trucks ist der erste und einzige Hersteller, der seine komplette Range vollelektrisch anbietet. Vom 3,07 Tonnen leichten Nutzfahrzeug (LCV) bis zum 44 Tonnen schweren Fernverkehrs-Lkw sind alle Segmente mit Renault Trucks elektrisch abgedeckt. Full Range. 100 Prozent Elektro. Darüber hinaus ist Renault Trucks der erste Hersteller, der im Sinne der Kreislaufwirtschaft Dieselfahrzeuge in Elektro-Lkw umbaut.