Roger Alm (President Volvo Trucks, v. l.) und Valter Lannutti (CEO Lannutti Group). Foto: Volvo Trucks

Ismaning (ABZ). – Auch in Deutschland setzen Unternehmen aus verschiedenen Branchen auf die neuen Lkw.

Die Lannutti Group mit Hauptsitz in Italien betreibt eine Flotte von mehr als 2500 Lkw im 24/7-Betrieb in acht europäischen Ländern. Alle Volvo FH Aero Lkw sind mit dem neuen Camera Monitor System (CMS) von Volvo ausgestattet, das die herkömmlichen Spiegel ersetzt und die Aerodynamik sowie die Sicherheit verbessert.

"Das Prinzip der Flottenerneuerung bei der Lannutti Group besteht darin, auf emissionsarme Fahrzeuge zu setzen und gleichzeitig unseren Fahrern ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit zu bieten, um die Fahrenden selbst, aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden besser zu schützen. Neben der kraftstoffsparenden I-Save-Technologie, die bereits zu 100 Prozent in unserer Flotte eingesetzt wird, möchten wir nun auch die Vorteile des neuen CMS und des verbesserten aerodynamischen Designs nutzen", sagt Valter Lannutti, CEO der Lannutti Group.

Die meisten der von Lannutti bestellten Lkw werden mit HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) betrieben, einem Kraftstoff, der aus Abfallprodukten hergestellt werden kann und die CO2- Emissionen um bis zu 90 Prozent reduziert. "Dieser Vertrag macht mich sehr stolz, denn er zeigt das Vertrauen und das Engagement, das Lannutti als langjähriger Geschäftspartner in Volvo Trucks hat", sagt Roger Alm, President Volvo Trucks. Bei der Entwicklung des neuen Volvo FH Aero standen Kraftstoffeffizienz und Sicherheit im Vordergrund. Das neu gestaltete aerodynamische Fahrerhaus ist bis zu fünf Prozent sparsamer als sein Vorgänger.

Darüber hinaus trägt das neue CMS von Volvo Trucks dank seines aerodynamischen Designs nicht nur zur Kraftstoffeinsparung bei, sondern erhöht auch die Sicherheit im Straßenverkehr durch eine verbesserte direkte Sicht für die Fahrenden. Dies gilt auch bei Dunkelheit und Regen. Die Kraftstoffeinsparungen, die durch den neuen Volvo FH Aero erzielt werden, ergänzen die Effizienzsteigerungen, die in den letzten Jahren am Antriebsstrang des Volvo FH einschließlich der I-Save-Antriebsstrangtechnologie, vorgenommen wurden. Die Kraftstoffeinsparungen bei der Baureihe des Volvo FH als auch beim neuen Volvo FH Aero führen zu einer deutlichen Reduzierung der CO2-Emissionen und der Betriebskosten.

Der Volvo FH Aero verfügt außerdem über eine Vielzahl neuer Innenausstattungsmerkmale, die die Arbeitsumgebung für die Fahrenden verbessern, sowie vernetzte Dienste, die den Flottenbetreibenden einen vollständigen Überblick über den Lkw und den Trailer ermöglichen. Die 1500 neuen Volvo-Lkw werden in den Jahren 2024 und 2025 an die Lannutti Group ausgeliefert. Unternehmen aus verschiedenen Branchen setzen laut Volvo Trucks auf die Vorteile des neuen Volvo Lkw. Neben dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) Ahrweiler zählt auch die Spedition THT Heimann zu den ersten deutschen Unternehmen, an die der Volvo Aero ausgeliefert wurde.

Während THT Heimann auf die Kraftstoffeffizienz der neuen Lkw setzt, nutzt der AWB Ahrweiler die neuen Lkw in der vollelektrischen Version für den kommunalen Verkehr.