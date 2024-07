Die gesamte Elektro-Flotte von Volvo Trucks umfasst acht verschiedene vollelektrische Modelle. Foto: Volvo Trucks

"Es freut mich zu sehen, wie Transportunternehmen die Vorteile von Elektro-Lkw im täglichen Betrieb nutzen. Der Verkehrssektor ist für 7 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich. Batterieelektrische Lkw sind ein wichtiges Instrument, um die Klimabilanz zu verbessern. Dank der vielen Early Adopters können wir schon jetzt das enorme Potenzial dieser Technologie erkennen", sagt Roger Alm, Präsident Volvo Trucks.

Der frühe Einstieg von Volvo in die Elektrifizierung seiner Lkw hat Angaben des Unternehmens zufolge zu einem einzigartigen Erfahrungsschatz im Bereich des emissionsfreien Elektro-Transports geführt. Diese Erkenntnisse fließen in die Entwicklung der nächsten Generation an Elektro-Angeboten von Volvo Trucks ein.

Die maximale Ausschöpfung der Investitionen in elektrische Lkw und der Ladeinfrastruktur bringt für Transportunternehmen einen starken geschäftlichen Vorteil mit sich. Dieser kann durch die Optimierung der Logistik und Fahrtrouten sowie durch die gemeinsame Nutzung von Ladeeinrichtungen durch verschiedene Betreiber erreicht werden.

Die Vorteile von Elektro-Lkw beschränken sich nicht nur auf Umweltaspekte. Fahrende profitieren von einer deutlichen Verbesserung ihrer Arbeitsumgebung durch ein erheblich reduziertes Lärm- und Vibrationsniveau.

Die weltweite Auslieferung von Elektro-Lkw durch Volvo Trucks stieg im Jahr 2023 um 256 Prozent auf 1977 Lkw an. Volvo hat bisher mehr als 3500 Elektro-Lkw an Kunden in 45 Ländern auf sechs Kontinenten ausgeliefert. Im Jahr 2023 hat Volvo Trucks seine Präsenz im Bereich der Elektro-Lkw erweitert, indem das Unternehmen seine ersten schweren Elektro-Lkw nach Lateinamerika ausgeliefert hat, speziell an Kunden in Brasilien, Chile und Uruguay. Volvo war zudem der erste Lkw-Hersteller, der batterieelektrische schwere Lkw in Marokko, Südkorea und Malaysia auf den Markt gebracht hat. Von 2019 bis heute hat Volvo Trucks sein Angebot an Elektro-Lkw schrittweise erweitert, sodass das heutige Angebot acht vollelektrische Modelle umfasst.