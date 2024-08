Simmern (ABZ). – Mit einem neuen Spezialgerät stellt die HSK Fugen- und Betonsanierung GmbH & Co. KG aus Simmern/Hunsrück laut eigener Aussage seit Anfang des Jahres 2024 saubere Kerbschnitte inklusive Fugenspalt in Betonschutzwänden her.