Neben 300 unterschiedlich ausgebildeten Mitarbeitenden, davon mehr als 30 Geologen, werden moderne Bohranlagen und technisches Equipment auf neuem Stand eingesetzt, um die Aufträge der Kunden umzusetzen, heißt es von Unternehmensseite.

In das Betriebsgelände wurden für Neubauten kürzlich etwa 30 Millionen Euro investiert. Gut gedämmte Tore von Efaflex riegeln die neuen Gebäude laut Unternehmen zuverlässig nach außen ab und halten besonders zur kalten Jahreszeit die Wärme im Inneren.

In der Wartungs- und Servicehalle fahren zwei dicke Stempel aus dem Fußboden, mit denen schwere Bohrgeräte für Inspektionen und Reparaturen angehoben werden könnensollen.

Eine überdimensionale Hebebühne für große Fahrzeuge ergänzt die Ausrüstung der Halle. In den Ein- und Ausfahrten sind acht Schnelllauftore EFA-SST-L Basic eingebaut. Denn das Unternehmen sorgt laut eigener Aussage nicht nur bei den Kunden für ausreichend Wärme im Winter: Die eigenen Gebäude sind nach neuesten Vorgaben gebaut.

"Deshalb war es uns sehr wichtig, dass die Tore gut gedämmt sind, weil wir hier im KfW 50 bis KfW 40 Standard, das heißt, in einer sehr hohen Energieeffizienzklasse für Gebäude, bauen", beschreibt Georg Beck, Baukalkulator bei BauGrund Süd, die Ausgangslage. Als weltweit erster Hersteller von Industrietoren bietet Efaflex eigenen Angaben entsprechend serienmäßig thermisch getrennte EFATHERM-Isolierlamellen für das EFA-SST. So soll je nach Torgröße eine gute Wärmedämmung zwischen 0,66 und 1,52 W/m²K erreicht werden. Das Torblatt für Industrietore ist außergewöhnlich robust, langlebig, dicht und schalldämmend, so der Hersteller. Der Spiralkörper der Tore ist so konstruiert, dass die Lamellen des Torblattes vollkommen berührungsfrei und damit verschleißfrei sowie geräuscharm aneinander vorbeigeführt werden sollen. Bei schwerster industrieller Belastung sollen die EFA-SST mühelos bis zu 200.000 Öffnungszyklen pro Jahr absolvieren.

Zusätzlich sind die Tore mit jeweils fünf doppelwandigen, thermisch getrennten Alusichtlamellen versehen. "Das erhöht die Verkehrssicherheit vor den Toren und bringt mehr Tageslicht in die Halle", erklärt Beck.

Die Undurchlässigkeit aller Tore soll durch verschleißarme vertikale Torblattdichtungen aus Kunststoff gewährleistet werden. Die Lamellen werden durch Gummilippen untereinander isoliert.

Zwischen Sturz, Torblatt und den Zargen ist ein horizontales, klappbares Profil eingesetzt, das sich beim Schließen der Toranlage automatisch an das Torblatt andrücken und so einen Luftverbund von außen direkt nach innen verhindern soll.

Der Baukalkulator hebt die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Efaflex-Außendienst sowie mit dem Montageteam hervor.

"Wir haben gemeinsam verschiedene planungs- als auch montagetechnische Herausforderungen gemeistert. Efaflex hat bereits im Vorfeld der Arbeiten möglicherweise auftretende Probleme erkannt und gelöst." Er weist auf zwei Schnelllauftore EFA-SST-S ECO hin, die trotz der großen Höhe der Halle in Niedrigsturzausführung montiert sind. "Hier zum Beispiel haben wir eine dieser besonderen Situationen. In der Arbeitsvorbereitung haben wir Kranbahnen, die parallel an den Außenwänden entlang montiert sind. Ein Spiralkörper konnte aus Platzgründen nicht realisiert werden. Die Zargen der Tore mussten deshalb aufwändig zwischen den Stahlträgern und der Außenwand montiert werden, sodass das Tor über der Kranbahn zum Öffnen unter die Hallendecke gefahren werden kann."

Bei allen Projekten haben Efaflex und BauGrund Süd, so die beiden beteiligten Unternehmen, sehr eng zusammengearbeitet. "Die Abstimmung lief einfach perfekt, weil wir das gleiche Ziel vor Augen hatten."