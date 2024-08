Meppen (ABZ). – Das Baumaschinen-Auktionshaus Ritchie Bros. startet diesen Sommer eigenen Angaben zufolge eine Super-September-Kampagne, in der Tausende von Maschinen und Nutzfahrzeugen präsentiert werden. Dieses umfangreiche Angebot kommt durch mehrere Auktionen und Maschinenanzeigen in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Pazifik zustande.

Im September gibt es in Meppen eine große Baumaschinen-Auktion. Foto: Ritchie Bros.

Ereignisse wie die Super-September-Kampagne ziehen laur Ritchie Bros. weltweit zahlreiche Bieter und Käufer an. Seit 2020 hat Ritchie Bros. eigenen Angaben zufolge über 2,1 Millionen Assets an knapp 500.000 Käufer verkauft. Im Jahr 2023 veranstaltete das Unternehmen weltweit 600 Auktionen und verkaufte über 629.000 Maschinen, Fahrzeuge und Geräte.

Die Super-September-Kampagne ist laut Ritchie Bros. darauf ausgelegt, Verkäufern zu helfen, die aktuellen Marktbedingungen optimal zu nutzen und maximale Erträge zu erzielen. Dank der Marketing-Expertise von Ritchie Bros. erreichen die Werbekampagnen gezielt die potenziellen Käufer, die an bestimmten Maschinen interessiert sind. Starke Marktpräsenz des Unternehmens und das hohe Vertrauen der Käufer sorgen für hohe Bieterbeteiligung. Vertriebsmitarbeiter von Ritchie Bros. beraten die Kunden und empfehlen ihnen die beste Verkaufsstrategie für jede Maschine. Zur Auswahl gibt es Online-Auktionen ohne Mindestpreise, Online-Auktionen mit Mindestpreisen, Marktplatz mit erstklassigem Kunden-Support und Maschinenanzeigen.

Jeder Kanal eignet sich am besten für bestimmte Maschinenkategorien und Modelle und zielt darauf ab, die besten Ergebnisse für die Kunden zu bringen. Im Rahmen der Super-September-Kampagne veranstaltet Ritchie Bros. eine Auktion in Meppen,. Die Auktion öffnet am 13. September und schließt am 19. und 20. September. Weitere Details und Informationen zur Veranstaltung finden Interessierte auf der Ritchie Bros. Webseite unter www.rbauction.de.