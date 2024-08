Stuttgart (ABZ). – mateco ist laut eigener Aussage der führende Arbeitsbühnenvermieter in Deutschland und dem angrenzenden europäischen Ausland. Die Mietflotte umfasst mehr als 12.000 Arbeitsbühnen in über 700 unterschiedlichen Ausführungen. Mit rund 60 eigenen Standorten in Deutschland ist die lokale Nähe zu Kunden ein zentrales Ziel.