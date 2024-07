Für den Wechsel auf PERI UP unterstützt der Hersteller laut eigenen Angaben Gerüstbau- und Handwerksbetriebe mit individuellen Finanzierungslösungen und dem Ankauf von Bestandsmaterial. Foto: Peri Deutschland

Denn die Gerüstbranche wandelt sich massiv: Digitalisierung, Fachkräftemangel, CO2-Reduktion, Kostensteigerung, Regulierungen oder Generationenwechsel sind nur einige der Herausforderungen. Der Aufwand, auf ein neues Gerüstsystem zu wechseln, scheint vor dieser Kulisse eigentlich zu hoch – doch gerade jetzt kann sich solch eine Entscheidung langfristig aus mehreren Gründen auszahlen, betont der weißenhorner Gerüsthersteller.

Großer Veränderungsdruck

Zurzeit erlebe der Gerüstbaumarkt gleich von mehreren Seiten einen großen Veränderungsdruck, und es sei absehbar, dass dieser Druck in den nächsten Jahren bestehen bleibt. Abwarten sei daher keine gute Option. Einerseits rücke die junge, digital aufgewachsene Generation nach und stelle ganz andere Anforderungen an ihr Arbeitsumfeld – und sie kann es sich aufgrund des Fachkräftemangels auch leisten. Und andererseits sind wir laut Unternehmen als Gesellschaft durch den Klimawandel gezwungen, unsere Wirtschaft in wenigen Jahren auf ein klimaneutrales Kreislaufmodell umzubauen.

In hektischen Zeiten ist es dennoch von Vorteil, zunächst einen Schritt zurückzutreten und die Situation neu zu analysieren, um anschließend grundsätzliche Weichen für die Zukunft zu stellen. Für Gerüstbauer heißt die Frage laut Peri: Für welches Gerüstsystem würde ich mich entscheiden, um meine Zukunft zu sichern – ganz unabhängig von der Lage, in der ich momentan bin? Klare Kriterien sind Wirtschaftlichkeit durch effiziente Prozesse mit wenig Personal, Sicherheit auf der Baustelle und ein einfaches Handling.

Die vorlaufende Geländermontage sorgt laut Peri für hohe Sicherheit auf der Baustelle und funktioniert mit dem Easy Stiel nicht nur außen, sondern auch innen und an Treppen. Foto: Peri Deutschland

Aber auch Systemflexibilität für unterschiedliche Projekte, ein starker, partnerschaftlicher Hersteller mit Engineering, Planung und Schulung sowie smarte digitale Lösungen zur Unterstützung über den gesamten Projektablauf sind wichtige Punkte, betont das Unternehmen.

Kunden gute Lösungen anbieten

Dann folgt der Abgleich mit der Realität: Wie lässt sich ein Systemwechsel durchführen, insbesondere im Hinblick auf die Top-Kriterien Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Handling? Denn ein neues System erfordere Investitionen in Material, Schulungen und Prozesse. Dazu kommt der vorhandene Materialbestand, der dann kaum genutzt würde, Lagerfläche belegt und sich nicht mehr rentiert. Viele Fragen, mit denen sich der Gerüst- und Schalungshersteller Peri eigenen Aussagen zufolge intensiv beschäftigt hat, um seinen Kunden gute Lösungen anzubieten, die sämtliche wichtigen Punkte erfüllen können.

Zentrales Argument ist laut eigener Überzeugung der PERI-UP-Gerüstbaukasten: Er vereine Rahmen- und Modulgerüst in einem einzigen flexiblen Gerüstsystem mit nur rund 500 Bauteilen. Kombiniert mit den VARIOKIT-Ingenieurbauteilen soll der PERI-UP-Gerüstbaukasten zum Superbaukasten werden, mit dem selbst komplexe Projekte wie zum Beispiel Überbrückungen realisiert werden können.

Die Logik, mit wenigen, schnell kombinierbaren Systembauteilen nahezu alle Gerüstsituationen abdecken zu können, führt mittels integrierter Gerüstknoten zu durchdachten, einfachen Montageabläufen, heißt es seitens des Herstellers. "Stecken statt Schrauben" lautet das Prinzip – nahezu kupplungsfrei und fast ohne Werkzeug. Die leichten Bauteile sollen außerdem ein ergonomisches, kraftsparendes Arbeiten ermöglichen.

Zudem biete der Easy Stiel in Verbindung mit den Horizontalriegeln des Gerüstbaukastens individuelle Konstruktionsmöglichkeiten: Durch das metrische Raster und die unterschiedlichen Längen der Horizontalriegel eigne sich die Stielbauweise für variable Gerüstbreiten. Auch in puncto Logistik stelle der Easy Stiel seine Vorteile unter Beweis: Die Bauteile können ohne große Leerräume gestapelt und der Freiraum für weiteres Material genutzt werden. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie die vorlaufende Geländermontage außen, innen sowie an Treppen verschlanken laut Hersteller die Arbeitsabläufe zusätzlich.

Mittels der integrierten Gerüstknoten können Gerüstbaubetriebe mit PERI UP flexible Projektlösungen realisieren und nahezu alle Anwendungen abdecken, so der Hersteller. Foto: Peri Deutschland

Im Regelaufbau soll so auf eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) verzichtet werden können und die technischen Regeln für die Betriebssicherheit TRBS 2121-1 sind ohne zusätzliche Bauteile erfüllt. Zusammengenommen führen all diese Faktoren zu besonders kurzen Richtzeiten mit effizientem Einsatz des Personals und einer hohen Sicherheit auf der Baustelle ohne Zusatzaufwand, versichern die Weißenhorner. Dabei unterstütze Peri seine Kunden mit einer Vielzahl an Dienstleistungen, von individuellen Schulungen für Gerüstbaufirmen und der Vermietung von Material über Projektplanung, Engineering, Statiknachweisen und Richtmeister bis zur digitalen Projektabwicklung auf dem Kundenportal myPERI.

Finanzierung und Rentabilität

Bleibt aber immer noch die Frage nach der Finanzierung und der Rentabilität, Stichwort Bestandsmaterial. Dabei sollen Peri-Kunden in den Genuss eines Vorteils kommen: Über die Peri-Tochter schaltec ist sowohl der Verkauf als auch der Ankauf von Gebrauchtmaterial zu fairen Preisen möglich. Zusammen mit dem jeweiligen Peri-Fachberater vor Ort kümmere sich schaltec um die Anforderungen sowohl für Bestandskunden, als auch für Handwerks- und Gerüstbauunternehmen, die einen Systemwechsel anstreben. Damit soll das Gebrauchtmaterial nicht zur Kostenfalle werden und die Investitionskosten für ein neues System lassen sich teilweise gegenfinanzieren.

Zusätzlich vermittelt Peri laut eigener Aussage bei Bedarf einen unabhängigen, erfahrenen Finanzdienstleister, der individuell zugeschnittene Finanzierungsmodelle erarbeitet und die Kunden bei der Auswahl geeigneter Finanzierungspartner kompetent unterstützt.

Wer über ein neues Gerüstsystem nachdenkt und sich erst einmal zum PERI-UP-Gerüstbaukasten informieren möchte, kann sich an einen Peri-Fachberater wenden oder beispielsweise das Schulungsprogramm des Herstellers nutzen. Eine Möglichkeit, den Gerüstbaukasten in der Praxis kennenzulernen, ist laut Hersteller unter dem Motto "Hands on" der Besuch eines der Peri-Fortbildungszentren an mehreren Standorten in Deutschland. Dabei sind die möglichen Inhalte, die individuell auf die Herausforderungen von Unternehmen und Betrieben zugeschnitten sind, ebenso vielfältig wie die Anwendungen der Peri-Systeme und Lösungen.

Zusätzlich veranstalte der Gerüsthersteller regelmäßig Branchenevents zur Fortbildung und zum gegenseitigen Austausch, wie zum Beispiel den exklusiven Peri-Unternehmertag. Interessenten und Kunden können sich dazu über einen Peri-Fachberater anmelden. Im Februar 2024 erlebten rund 200 Teilnehmer am Standort in Weißenhorn einen intensiven Tag zum Thema "Neues Denken und Handeln im Gerüstbau", mit zahlreichen Vorträgen aus der Fachwelt und Impulsen für neue Denkweisen.

Effizienter Einsatz von Zeit

Mit dem PERI-UP-Gerüstbaukasten, den breit aufgestellten Dienstleistungen und den kundenfreundlichen Test- und Finanzierungsmöglichkeiten bietet Peri eigener Überzeugung nach wechselwilligen Gerüstbauern ein zukunftssicheres Gesamtpaket. Dies ermögliche Gerüstbauern einen effizienten Einsatz von Zeit, Personal und Kosten bei nahezu allen Gerüstanforderungen und liefere ihnen bei Bedarf den Zugang zu umfassendem Expertenwissen in Engineering und Projektabwicklung und stellt einen zuverlässigen Partner zur Seite, der sich nah an ihren Bedürfnissen orientiere und sie während des kompletten Wechselzeitraums kaufmännisch und technisch begleite.