Deceuninck stellt sein neues Premium-Fassadensystem aus recyceltem PVC vor. Die ästhetische und pflegeleichte Verkleidung ist durch ein hochwertiges Finish mit Folienbeschichtung unempfindlich. Foto: Deceuninck

Die Fassade ist ab sofort erhältlich. Eine Fassade schützt vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und hilft, Energie zu sparen. Gestalterisch prägt sie den Gesamteindruck eines Gebäudes und sollte daher auch optisch einer jahrelangen Beanspruchung standhalten.

Deceuninck stellt die neue Premium PVC-Fassade mit PVC-Hartschaum aus recyceltem PVC her und versieht sie zusätzlich mit einer Schicht aus PVC. So ist sie besonders langlebig und pflegeleicht. Gestalterisch überzeugt die Fassade mit einer breiten V-Nut und einer leicht gebogenen Form des Fassadenelements. In Verbindung mit einer Wärmedämmung wird eine bessere Dämmstufe erreicht, mit der die PVC-Fassade zur Reduzierung der Energiekosten beitragen kann.

Technisch handelt es sich um eine Stülpschalung aus recyceltem PVC-Hartschaum mit einer coextrudierten 0,5 mm starken Schicht aus PVC. Die Profillängen betragen 6 m, die Breite 200 mm.

Die geschlossenen PVC-Verkleidungsprofile lassen sich sowohl horizontal als auch vertikal verlegen und sind schnell und einfach mit Clips unsichtbar zu befestigen. Dabei richten sich die Fassadenelemente mit ihrem Nut- und Federsystem automatisch parallel aus und setzen so durch ihre glatte Oberfläche optisch ansprechende Akzente. Die Abschlussprofile aus Aluminium sind in drei verschiedenen Farben erhältlich. Zudem stehen spezielle Abschlussprofile zur Abdeckung der Stoß- und Bewegungsfugen zur Verfügung.